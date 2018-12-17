«Гонения – полный идиотизм. Очень любят у нас все запрещать, а потом расхлебывать последствия». Тарасов поддержал рэперов

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением об отмене концертов в России нескольких рэп-исполнителей.

«Что могу сказать, ну провокационные треки, не мое. Но и запреты и гонения – тоже полный идиотизм! Очень любят у нас все запрещать, а потом расхлебывать последствия.

Хорошо, что хоть президент это понимает и некоторые прогрессивные чиновники. Ведь это такая же наша молодежь, с которой нужно работать, заинтересовывать, а не отстраняться от нее», – написал Тарасов в инстаграме.

Ранее были отменены концерты Элджея, Хаски и групп IC3PEAK и «Френдзона».

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