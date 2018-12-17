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    «Гонения – полный идиотизм. Очень любят у нас все запрещать, а потом расхлебывать последствия». Тарасов поддержал рэперов

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением об отмене концертов в России нескольких рэп-исполнителей.

    «Что могу сказать, ну провокационные треки, не мое. Но и запреты и гонения – тоже полный идиотизм! Очень любят у нас все запрещать, а потом расхлебывать последствия.

    Хорошо, что хоть президент это понимает и некоторые прогрессивные чиновники. Ведь это такая же наша молодежь, с которой нужно работать, заинтересовывать, а не отстраняться от нее», – написал Тарасов в инстаграме.

    Ранее были отменены концерты Элджея, Хаски и групп IC3PEAK и «Френдзона».

    Тарасов сразился на ринге с рэпером T-killah

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    17.12.2018 06:49
    Комментарии13
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      Рейтинг: +27471

      Полная Канистра 17 декабря, 13:15

      умный тарабулька что то вякает там про идиотизм

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      Рейтинг: +732

      Харченко 17 декабря, 11:30

      Предлагаю Тарасову отдать свои автомобили рэперам - пусть на них прыгают.
      У него, в последнее время, не получается играть в футбол, вот и перешел в разговорный жанр.

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      Рейтинг: +1352

      Агасфер 17 декабря, 10:20

      Тарасов и Путин-в одной лодке.Димон припоздал и проявил озабоченность после выступления по-этому поводу президента.И оба-от скуки,наверное.А причём здесь футбол,кстати???

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      Рейтинг: +2422

      +50/-50 17 декабря, 09:28

      Музыка, как и всякий продукт имеет своё качество. Одна из оценок качества музыки "золотые" и "платиновые" диски. Сколько этих дисков в "Элджея, Хаски и групп IC3PEAK и «Френдзона». Вот и весь ответ.

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      Рейтинг: +1352

      Агасфер > +50/-50 17 декабря, 10:18

      Не всё и во всё мире меряется "платиной" и "золотом".Если это не англоязычная культурная оккупация рынка.Но это так,не в защиту перечисленных "чего-то"...

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      Рейтинг: +14768

      fkthen 17 декабря, 09:22

      О хоть слушал их песни то?
      Было б что хорошего разрешать.

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      Рейтинг: +1352

      Агасфер > fkthen 17 декабря, 10:17

      А у нас так всегда! Когда в девяностых я истово начал покупать книги,которые в СССР не издавались,то быстро понял,что(за исключением отдельных книг)-это серятина.И перестал их покупать и читать.Чего было ЭТО запрещать???

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      Рейтинг: +14768

      fkthen > Агасфер 23 часа назад

      Дурное влияние чрезмерное. Единственный ответ на вопрос почему...
      Когда то надо начинать думать котелком и защищать своих детей от современных Кумиров.

      0
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      Рейтинг: +167

      Konyshev_RW 17 декабря, 09:20

      Не знаком с творчеством данный поэтов, а потому запреты их концертов мне как то не интересны. В стране остались одни певуны, юмористы и спортсмены.

      2
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      Рейтинг: +1937

      Путник 13 17 декабря, 08:34

      Не забывай что все гонения и запреты , зажим свободы слова и информации,запрет на митинги и выражения протеста против воров, кража у населения пенсионных денег , нищенская старость происходят при правлении твоего любимого Путина ...он же твой кумир ...может стоит включить мозг и задуматься..

      2
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      Рейтинг: +839

      exreporter 17 декабря, 08:04

      немного настораживают слова президента, что нужно этот процесс возглавить, если нельзя и не нужно побороть. Такие слова в нашей стране могут кончиться тем, что рэп запоют Валерия и Надежда Бабкина на концерте в честь дня защитника Отечества ) Арина Винер поставит рэп номер гимнасткам ) А Тутберидзе Загитовой )

      1
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      Рейтинг: +1334

      С-Пб on-line > exreporter 17 декабря, 10:32

      Бабки на вроде уже читала рэпчину

      0
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      Рейтинг: +3136

      3a zenit 17 декабря, 07:16

      реп говно имхо

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