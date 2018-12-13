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    Тарасов сразился на ринге с рэпером T-killah

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой он стоит после боксерского поединка на ринге с российским хип-хоп, R&B и рэп исполнителем T-killah [настоящее имя – Александр Тарасов].

    У футболиста синяк под правым глазом.

    «Было три раунда. Весовая категория до 90 кг!!! Как вы думаете, кому наш тренер отдал победу?» – написал Тарасов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    13.12.2018 17:35
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +232

      Sterh 14 декабря 2018, 09:41

      Сильно смахивает на макияж..)) Зря он столько времени жил с Бузовой - отупел совсем..
      Чтобы синяки появились СРАЗУ - им должен был Валуев ввалить со всей дури

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 13 декабря 2018, 22:52

      А СИНЯК ТА НЕ НАСТОЯЩИЙ!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 декабря 2018, 22:27

      тренер собчак дал победу бузовой .У тарабузки вообще ветер в голове

      0
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 13 декабря 2018, 20:22

      в шлеме с решеткой получить синяк это как?

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 20:11

      Грим удался.

      3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 декабря 2018, 18:59

      тёлки с макияжем

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 18:47

      Бывший футболист Тарасов
      приторговывает квасом,
      и от делать нечего
      бьёт на ринге рэперов.

      3
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      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:33

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/blodka

      -3
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      Рейтинг: +46

      Авторитет1 13 декабря 2018, 18:16

      надо было им в 2 вызвать группировку КокоМамай на поединок и установить правило драться стульями!))

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 декабря 2018, 17:48

      Интересно, откуда фингалы, если оба в руках держут шлемы?

      5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Lester84 13 декабря 2018, 18:48

      Ай,бери-не жалко,они ещё себе нарисуют!

      2
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN > Lester84 13 декабря 2018, 19:34

      точняк! спецом после подрисовали,дабы отметить жёсткость и бескомпромиссность поединка...лошары...))

      5
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