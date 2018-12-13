Тарасов сразился на ринге с рэпером T-killah

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой он стоит после боксерского поединка на ринге с российским хип-хоп, R&B и рэп исполнителем T-killah [настоящее имя – Александр Тарасов].

У футболиста синяк под правым глазом.

«Было три раунда. Весовая категория до 90 кг!!! Как вы думаете, кому наш тренер отдал победу?» – написал Тарасов.