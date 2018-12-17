«Барселона» забила пять голов «Леванте». Месси поучаствовал во всех забитых мячах

В матче 16-го тура Примеры «Барселона» в гостях разгромила «Леванте» (5:0).

Нападающий Лионель Месси сделал хет-трик и отдал две результативные передачи. Аргентинец впервые за семь лет поучаствовал в пяти голах команды в одной игре.

В 2011 году в матче против «Осасуны» (8:0) форвард совершил аналогичное количество голевых действий.

В этом сезоне Месси провел в Примере 13 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Месси стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг Европы в этом сезоне