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    «Барселона» забила пять голов «Леванте». Месси поучаствовал во всех забитых мячах

    В матче 16-го тура Примеры «Барселона» в гостях разгромила «Леванте» (5:0).

    Нападающий Лионель Месси сделал хет-трик и отдал две результативные передачи. Аргентинец впервые за семь лет поучаствовал в пяти голах команды в одной игре.

    В 2011 году в матче против «Осасуны» (8:0) форвард совершил аналогичное количество голевых действий.

    В этом сезоне Месси провел в Примере 13 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

    Месси стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг Европы в этом сезоне

    Источник: GracenoteLive

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    17.12.2018 06:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +492

      Fin035 23 часа назад

      Барса помнит обиду....! Когда Месси очень сильно хочет, он всегда покажет суперкласс! А красивую игру думаю все любят смотреть, и не только от Месси...!

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