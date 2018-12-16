Моуринью: «Ливерпуль» был быстрым и агрессивным, нам было сложно справляться с этим»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуль» (1:3).

«Сильнейшая команда побеждает, но она победила в тот период, когда не была сильнее нас.

В первые 20 минут первого тайма была большая разница между командами. Они были сильнее и лучше нас, они все делали лучше нас. Но когда игра начала успокаиваться, интенсивность атак «Ливерпуля» начала снижаться. Их защитники били с 30-40 метров, потому что не могли найти свободное пространство в опасных зонах.

Игроки показали то, что показали. Была разница в интенсивности атак и физической подготовке, прессинге и переходах. Они были быстрыми и агрессивными, нам было сложно справляться с этим», – сказал Моуринью.

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