Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Моуринью: «Ливерпуль» был быстрым и агрессивным, нам было сложно справляться с этим»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуль» (1:3).

    «Сильнейшая команда побеждает, но она победила в тот период, когда не была сильнее нас.

    В первые 20 минут первого тайма была большая разница между командами. Они были сильнее и лучше нас, они все делали лучше нас. Но когда игра начала успокаиваться, интенсивность атак «Ливерпуля» начала снижаться. Их защитники били с 30-40 метров, потому что не могли найти свободное пространство в опасных зонах.

    Игроки показали то, что показали. Была разница в интенсивности атак и физической подготовке, прессинге и переходах. Они были быстрыми и агрессивными, нам было сложно справляться с этим», – сказал Моуринью.

    «Ливерпуль» просто издевался над «МЮ». 36 ударов и много рекордов

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2018 22:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67

      Марут 20 часов назад

      Не можешь ср..ть, не мучай опу.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1271

      Кlaksvikar Ittrotarselag 17 декабря, 10:49

      Сам всё понимает, но не уходит. Видимо жадность в Моуре легко побеждает совесть.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru