Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Об игре

Я в восторге. Ребята играли сегодня превосходно. Мы видели состав «Юнайтед» и качество футболистов – как организованно они играли и боролись сзади.

О выходе Шакири на поле

Время, в которе Шакири появился на поле, было подходящим. Нам нужен кто-то, кто будет забивать голы. Но как парни боролись. Смесь борьбы и игры в футбол против невероятно сильной команды. «Юнайтед» не хотел играть от обороны, но мы не выпускали их.

О борьбе за титул АПЛ

Сегодня мы играли с «Юнайтед» и ни на секунду не думали об этом [титуле – прим. «Бомбардира»]. Мы хотели победить в матче, который был довольно сложным. Мы знаем, что мы хорошая команда. Мы должны были доказать это и должны продолжить доказывать это.

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