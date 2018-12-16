Клопп, конечно, творит что-то неописуемое. Год должен был стать "вторым годом царствования" Пепа, а вот нате ж вам - до сих пор картины "МС медленно но верно удаляется в дымку" нет.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:1).
Об игре
Я в восторге. Ребята играли сегодня превосходно. Мы видели состав «Юнайтед» и качество футболистов – как организованно они играли и боролись сзади.
О выходе Шакири на поле
Время, в которе Шакири появился на поле, было подходящим. Нам нужен кто-то, кто будет забивать голы. Но как парни боролись. Смесь борьбы и игры в футбол против невероятно сильной команды. «Юнайтед» не хотел играть от обороны, но мы не выпускали их.
О борьбе за титул АПЛ
Сегодня мы играли с «Юнайтед» и ни на секунду не думали об этом [титуле – прим. «Бомбардира»]. Мы хотели победить в матче, который был довольно сложным. Мы знаем, что мы хорошая команда. Мы должны были доказать это и должны продолжить доказывать это.
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