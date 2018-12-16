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    Клопп – после победы над «МЮ»: «Я в восторге»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

    Об игре

    Я в восторге. Ребята играли сегодня превосходно. Мы видели состав «Юнайтед» и качество футболистов – как организованно они играли и боролись сзади.

    О выходе Шакири на поле

    Время, в которе Шакири появился на поле, было подходящим. Нам нужен кто-то, кто будет забивать голы. Но как парни боролись. Смесь борьбы и игры в футбол против невероятно сильной команды. «Юнайтед» не хотел играть от обороны, но мы не выпускали их.

    О борьбе за титул АПЛ

    Сегодня мы играли с «Юнайтед» и ни на секунду не думали об этом [титуле – прим. «Бомбардира»]. Мы хотели победить в матче, который был довольно сложным. Мы знаем, что мы хорошая команда. Мы должны были доказать это и должны продолжить доказывать это.

    «Ливерпуль» просто издевался над «МЮ». 36 ударов и много рекордов

    Источник: BBC

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    16.12.2018 22:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2325

      momwig_ 17 декабря, 12:29

      Клопп, конечно, творит что-то неописуемое. Год должен был стать "вторым годом царствования" Пепа, а вот нате ж вам - до сих пор картины "МС медленно но верно удаляется в дымку" нет.

      0
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      Рейтинг: +41692

      zigbert 17 декабря, 09:34

      Эта победа еще и приятна тем что МЮ был настроен на этот матч решительно.

      1
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      Рейтинг: +3304

      ЖОРРО 17 декабря, 00:43

      Ты никогда не будешь один,потому что Клопп с нами!))))

      1
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      Рейтинг: +16

      Karlito Ben 17 декабря, 00:05

      Не знаю как вам но Клопп красава !!!

      2
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      Рейтинг: +16733

      vick-north-west 16 декабря, 23:05

      Если победа над каким-то с*аным МЮ приводит Клоппа в восторг, то что же будет после победы над М-Сити?

      1
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      Рейтинг: +265

      JTherry > vick-north-west 16 декабря, 23:20

      Ливер в прошлом сезоне обыграл МС несколько раз, Клопп по жизни восторженный))) и его команды - супер-гуд!!!

      5
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 16 декабря, 22:51

      Мы тоже не огорчились и порадовались за "Ливер" и его успехи в этом сезоне.

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