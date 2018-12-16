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    «МЮ» пропустил 29 голов в АПЛ. Больше, чем за весь прошлый сезон

    «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ (2:1, второй тайм). «МЮ» пропустил 27-й и 28-й мячи в текущем сезоне чемпионата Англии. Столько же команда Жозе Моуринью пропустила за весь прошлый сезон.

    UPD: «МЮ» пропустил третий мяч от «Ливерпуля» и 29-й гол в сезоне.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    «Ливерпуль» просто издевался над «МЮ». 36 ударов и много рекордов

    Источник: Opta

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    16.12.2018 20:43
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2688

      84aivengo 16 декабря, 22:19

      шушакери с джуждакой давно для меня не футболисты.... это провокаторы и уроды ... косово-сербия

      0
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      Рейтинг: +459

      kella 16 декабря, 21:40

      Команда выполняет установку тренера: Главное в игре гол, - и не важно забить или пропустить, потому и нулевой баланс!

      0
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      Рейтинг: +732

      Харченко 16 декабря, 21:40

      Выигрывает команда, проигрывает тренер.
      Правда португальский Нарцисс так не думает.

      1
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      Рейтинг: +2486

      Skull_Boy 16 декабря, 21:29

      В МЮ нет команды, а простое сборище средних игроков, которые сидят в таких же Челси, МС и т.д. на лавках или вовсе сдулись, а самое главное нет лидера, нет своего Акелы, а Моур это уже 2е, да, как тренер он спекся и МЮ нужна тотальная чистка и свой тренер, пусть возьмут Гигза и начинают строить новую боевую команду и может быть на это понадобиться года 2-3 и не будут играть в ЛЧ, но хоть команда будет, а не сборище хер пойми кого, а такими темпами МЮ скатится на уровень Эвертона и будет прочным середняком играющий в еврокубках по праздникам, а так я МЮ даже на 5м месте не вижу, но в Топ-10 да войдет

      3
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      Рейтинг: +5276

      ivanthebest 16 декабря, 21:23

      Маура НА Х..Й! Нет игры, нет результата, да и раньше игры особо не было... Держали этого клоуна из-за имени и неустойки в контракте. Маур уже давно закончился, нужно это признать и указать ему на дверь. Вообще руководство МЮ полные ретарды. Сначала они профукали Гвардиолу, который на каждом углу трубил что хочет именно в МЮ, но они предпочли сократить неустойку Ван Гаала дав ему порулить командой ещё полгода, при этом потеряв туеву хучу денег из-за непопадания в ЛЧ. Сейчас они тянут резину с Мауром, из-за той же неустойки, забывая что ЛЧ уже становится максимально призрачной после всего 17-ти туров!!! При этом Зидан прозрачно намекает что готов вернуться к работе. А эти ретарды всё ждут! Чего? Маур не исправится, с ним уже всё ясно. Не проср..те в очередной раз хорошего тренера, пригласите наконец Зидана, выгнав поганой метлой из команды Маура и Вудворда заодно. Никогда не думал, что это скажу, но даже при Мойесе, Мойесе, Карл... команда играла в более содержательный футбол.

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      Рейтинг: -63

      BARCLAYS_APL > ivanthebest 16 декабря, 21:37

      Бриллиантовые слова вот то что не хватало остальным комментаторщикам написать

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      Рейтинг: +601

      Михаил Шевченко 16 декабря, 21:16

      такая же история как была у Ливерпуля в прошлом - позапрошлом сезоне......поставьте вместо Де Хеа в ворота Кариуса - Миньоле и было у Юнайтед пропущенных не 30,а 90........слабая индивидуально защита и никакой тренер ничего с этим не сделает без дорогостоящих трансферов

      1
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      Рейтинг: +526

      Sedoi_Goblin 16 декабря, 21:10

      Давно бутсы по раздевалке не летали..

      1
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      Рейтинг: +8598

      Garrincha58 16 декабря, 21:00

      странно, а говорят они играют в автобус видать старый дырявый автобус

      2
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      Рейтинг: +2688

      84aivengo 16 декабря, 20:58

      маур не виноват.... жми сэр алех фергюсон если так считаешь....................

      0
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      Рейтинг: +1237

      Kulima 16 декабря, 20:57

      Тотальная импотенция во всех линиях, сплошной антифутбол

      5
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