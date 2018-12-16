«МЮ» пропустил 29 голов в АПЛ. Больше, чем за весь прошлый сезон

шушакери с джуждакой давно для меня не футболисты.... это провокаторы и уроды ... косово-сербия
«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ (2:1, второй тайм). «МЮ» пропустил 27-й и 28-й мячи в текущем сезоне чемпионата Англии. Столько же команда Жозе Моуринью пропустила за весь прошлый сезон.
UPD: «МЮ» пропустил третий мяч от «Ливерпуля» и 29-й гол в сезоне.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ливерпуль» просто издевался над «МЮ». 36 ударов и много рекордов