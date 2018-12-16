Сарри – после матча с «Брайтоном»: «Азар может играть лучше»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал игру команды в матче 17-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:1).

О матче

Думаю, мы провели хороший матч. Мы могли забить больше голов. Пропустили в тот момент, когда полностью контролировали матч. Сложно руководить игрой в последние пять минут против команды, которая очень сильна физически.

Об игре Азара

Думаю, Азар может играть лучше, потому что у него очень высокий уровень. Он может делать больше для себя и для нас. Но я думаю, что после двух травм он растерял свою форму. Сейчас он прибавляет. Через один или два матча он вернется на пик.

Азар забил первый гол за два месяца