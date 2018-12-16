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    Сарри – после матча с «Брайтоном»: «Азар может играть лучше»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал игру команды в матче 17-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:1).

    О матче

    Думаю, мы провели хороший матч. Мы могли забить больше голов. Пропустили в тот момент, когда полностью контролировали матч. Сложно руководить игрой в последние пять минут против команды, которая очень сильна физически.

    Об игре Азара

    Думаю, Азар может играть лучше, потому что у него очень высокий уровень. Он может делать больше для себя и для нас. Но я думаю, что после двух травм он растерял свою форму. Сейчас он прибавляет. Через один или два матча он вернется на пик.

    Азар забил первый гол за два месяца

    Источник: BBC

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    16.12.2018 20:00
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