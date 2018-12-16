Азар: «Мы не хотим, чтобы разрыв с «Ман Сити» и «Ливерпулем» был большим»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:1),

О забитом мяче

Мне нравится забивать, но это не так важно для меня. Самое важное – побеждать. Я просто наслаждаюсь игрой, поэтому я и на поле.

О пропущенном мяче от «Брайтона»

До начала матча мы знали, что нужно забить три гола. Когда счет 3:0, командам сложнее вернуться в игру. Но мы этого не сделали и пропустили – ощущается давление. Но мы хорошо справились с игрой.

О чемпионской гонке АПЛ

В конце сезона мы хотим быть в вверху таблицы. Знаем, что «Ман Сити» и «Ливерпуль» – хорошие команды, и мы не хотим, чтобы разрыв между нами был большим.

Азар забил первый гол за два месяца