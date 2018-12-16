Погба не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 17-го тура АПЛ.

«Ливерпуль»: Алиссон, Клайн, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Мане, Фирмино, Салах.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Янг, Эррера, Матич, Лингард, Далот, Рэшфорд, Лукаку.

UPD: Смоллинг получил травму на разминке, в стартовом составе его заменил Эрик Байи.

Матч пройдет сегодня на стадионе «Энфилд Роуд» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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