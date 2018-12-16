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    Погба не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем»

    Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 17-го тура АПЛ.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Клайн, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Мане, Фирмино, Салах.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Янг, Эррера, Матич, Лингард, Далот, Рэшфорд, Лукаку.

    UPD: Смоллинг получил травму на разминке, в стартовом составе его заменил Эрик Байи.

    Матч пройдет сегодня на стадионе «Энфилд Роуд» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    16.12.2018 18:12
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1084

      koli4ka 16 декабря, 21:29

      Сегодня медленный пенальти бить не понадобилось...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2486

      Skull_Boy 16 декабря, 18:28

      А должен был ли, если он мешок

      0
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