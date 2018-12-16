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    «Челси» готов заплатить 30 миллионов за нападающего «Борнмута» Уилсона

    Нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Челси». Как сообщает Express.co.uk, лондонский клуб готов заплатить за форварда 30 миллионов фунтов стерлингов.

    В 26-летнем англичанине заинтересован главный тренер Маурицио Сарри, который хочет усилить атакующую лению.

    В этом сезоне Уилсон провел в АПЛ 15 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

    Дважды получить жуткую травму и упасть на дно. Все это новая звезда АПЛ

    Источник: Express.co.uk

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    16.12.2018 14:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:27

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/miopers

      -1
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      Рейтинг: +331

      El_Chori 16 декабря, 15:18

      У нас своих Уилсонов таких же мешок! Если и брать, то только топа с именем и репутацией!

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