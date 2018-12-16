«Челси» готов заплатить 30 миллионов за нападающего «Борнмута» Уилсона

Нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Челси». Как сообщает Express.co.uk, лондонский клуб готов заплатить за форварда 30 миллионов фунтов стерлингов.

В 26-летнем англичанине заинтересован главный тренер Маурицио Сарри, который хочет усилить атакующую лению.

В этом сезоне Уилсон провел в АПЛ 15 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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