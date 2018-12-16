Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/miopers
Нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Челси». Как сообщает Express.co.uk, лондонский клуб готов заплатить за форварда 30 миллионов фунтов стерлингов.
В 26-летнем англичанине заинтересован главный тренер Маурицио Сарри, который хочет усилить атакующую лению.
В этом сезоне Уилсон провел в АПЛ 15 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Дважды получить жуткую травму и упасть на дно. Все это новая звезда АПЛ