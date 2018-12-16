Football Italia: Роналду признал вину в неуплате налогов и получит двухлетний условный срок

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал вину по четырем пунктам обвинения в неуплате налогов в Испании.

Испанская прокуратура обвинила португальца в сокрытии налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год, когда игрок выступал за «Реал». 13,4 миллиона из этой суммы футболист уже вернул.

По информации Football Italia, Роналду получит два года тюрьмы условно. В случае повторения нарушений тюремный срок будет заменен на реальный.

14 января футболист предстанет перед испанским судом, где ему огласят итоговое решение.