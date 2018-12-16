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    Football Italia: Роналду признал вину в неуплате налогов и получит двухлетний условный срок

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал вину по четырем пунктам обвинения в неуплате налогов в Испании.

    Испанская прокуратура обвинила португальца в сокрытии налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год, когда игрок выступал за «Реал». 13,4 миллиона из этой суммы футболист уже вернул.

    По информации Football Italia, Роналду получит два года тюрьмы условно. В случае повторения нарушений тюремный срок будет заменен на реальный.

    14 января футболист предстанет перед испанским судом, где ему огласят итоговое решение.

    Источник: Football Italia

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    16.12.2018 13:40
    Комментарии11
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      Рейтинг: +126

      Avatar 2 17 декабря, 10:37

      Заплати налоги и спи спокойно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +123

      Санёк 17 16 декабря, 18:42

      Ненасытные Испанские политики,Перес замешан.Пока Среал проиграет,от Роналду они отстанут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 16:41

      Теперь ему надо быть крайне осторожным в финансовых вопросах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +936

      Фотон 16 декабря, 15:50

      Заплати налоги и живи спокойно. Миллионы в карманах, а все равно жалко. Нам тоже жалко со своей мелочи платить, но платим.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Каменный стояк 16 декабря, 15:44

      Если что, Коко и Мамай могут дать консультации....

      1
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    • ...
      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:28

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/miopres

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10727

      DOCTOR PENALTY 16 декабря, 15:26

      Уж лучше так, чем стулом по башке.

      2
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      Рейтинг: +8383

      афоня72 16 декабря, 15:12

      Сборная Бутырки пополнилась ещё одним игроком!!

      1
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      Рейтинг: +715

      AZ 16 декабря, 13:44

      Если он получил условный срок в стране, он же не имеет право ее покидать, пока условный срок не пройдет... Или как тогда то??

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      Рейтинг: +993

      giluxa1963 > AZ 16 декабря, 13:54

      это в РОССИИ

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      Рейтинг: +273

      Файдаэн > AZ 16 декабря, 15:30

      Поскольку Италия входит в Евросоюз, он может свободно передвигаться по странам, состоящим в этой организации.

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