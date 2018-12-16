Орлов: «Что с «Зенитом»? Обычная история: прежде всего – завышенная оценка своих возможностей»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» в этом сезоне.

На данный момент петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы.

– А разве не я говорил вам в интервью, что нет у команды поставленной игры? Еe и по-прежнему нет – вследствие этого и все беды. Теперь о матче с «Рубином». Накануне я услышал интервью Олега Шатова, который сказал: «Я полностью готов – все теперь зависит от главного тренера».

– Да, было.

– Во-первых, не корректно самому о себе говорить, готов ты или нет. Это может сказать о тебе только тренер, потому что именно он даeт такую оценку. Во-вторых, теперь если бы Семак не поставил Шатова, ему это вменялось бы в вину. Как бы там ни было, в том числе из-за отсутствия Дзюбы пришлось Шатова выставить в «старте».

Против «Рубина», возможно, было бы лучше поставить Заболотного, потому что мяч не держался у чужих ворот вообще. А польза от игры Шатова в этом матче стремилась к нулю – ну ничего не сделал, мы же видели это. Урок Шатову и всем другим футболистам: никогда не провоцируйте тренера.

Ну, поставили тебя после твоих заявлений. И я тоже был уверен, что Шатов полностью готов. А Иванович что говорил? И как он оказался готов? Плохо сыграл с «Рубином». Вот и на матч со «Славией» Иванович вообще не полетел. Получается, слова игроков бывают пустыми. Дриусси тоже потрясал: «да мы должны выиграть, забить» и прочее. А на деле аргентинец потерялся.

Что произошло с «Зенитом»? Обычная история: прежде всего – завышенная оценка своих возможностей. То есть игроки, забив в каких-то матчах, отличившись в чeм-то ещe, по молодости считают, что им не надо интенсивно тренироваться.

«Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший

Главные итоги первой части РПЛ. Ультракоротко