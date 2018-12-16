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    Орлов: «Что с «Зенитом»? Обычная история: прежде всего – завышенная оценка своих возможностей»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» в этом сезоне.

    На данный момент петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы.

    – А разве не я говорил вам в интервью, что нет у команды поставленной игры? Еe и по-прежнему нет – вследствие этого и все беды. Теперь о матче с «Рубином». Накануне я услышал интервью Олега Шатова, который сказал: «Я полностью готов – все теперь зависит от главного тренера».

    – Да, было.

    – Во-первых, не корректно самому о себе говорить, готов ты или нет. Это может сказать о тебе только тренер, потому что именно он даeт такую оценку. Во-вторых, теперь если бы Семак не поставил Шатова, ему это вменялось бы в вину. Как бы там ни было, в том числе из-за отсутствия Дзюбы пришлось Шатова выставить в «старте».

    Против «Рубина», возможно, было бы лучше поставить Заболотного, потому что мяч не держался у чужих ворот вообще. А польза от игры Шатова в этом матче стремилась к нулю – ну ничего не сделал, мы же видели это. Урок Шатову и всем другим футболистам: никогда не провоцируйте тренера.

    Ну, поставили тебя после твоих заявлений. И я тоже был уверен, что Шатов полностью готов. А Иванович что говорил? И как он оказался готов? Плохо сыграл с «Рубином». Вот и на матч со «Славией» Иванович вообще не полетел. Получается, слова игроков бывают пустыми. Дриусси тоже потрясал: «да мы должны выиграть, забить» и прочее. А на деле аргентинец потерялся.

    Что произошло с «Зенитом»? Обычная история: прежде всего – завышенная оценка своих возможностей. То есть игроки, забив в каких-то матчах, отличившись в чeм-то ещe, по молодости считают, что им не надо интенсивно тренироваться.

    «Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший

    Главные итоги первой части РПЛ. Ультракоротко

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.12.2018 13:03
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4

      Govy 16 декабря, 19:17

      Геша-демагог......

      0
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      Рейтинг: +3310

      alp 16 декабря, 17:42

      пол состава пассажиров... ни молодеж не дают подтягивать, ни усиления... тут не то что Семак - любой другой игру не поставит...

      2
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 16 декабря, 17:07

      У нас в каждой команде таких "готовых" к игре и которые едут за победой вагон. Только потом готовы "обзыряниться" и больше ничего...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 16:34

      Правильно ,такие заявления только мешают настроится на матч.

      3
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      Рейтинг: +560

      алдан2014 16 декабря, 15:54

      Не думал,что когда то соглашусь с Орловым

      1
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      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


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      -6
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      Рейтинг: +397

      zritelx 16 декабря, 14:59

      А не сам ли комментатор приложил руку к завышенной самооценки команды, пускай прослушает свои репортажи матчей и комментарии, что-же он не хочет признать , что проект Газпрома- Зентит в элите европейского футбола с треском провалился , вложение таких средств , государственных, не дало равнозначных результатов на выходе, в отличии к примеру от хоккея.

      5
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      Рейтинг: +3536

      Zenmaster 16 декабря, 14:50

      Надо добавить , что основные игроки больше выжать из себя уже ничего не могли , а лавочникам как выяснилось -- выжимать из себя просто нечего -- кроме дерьма и пустоты !!!

      4
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      Рейтинг: +3148

      sochi-2013 16 декабря, 14:49

      Дело в неадекватных болельщиках, которым похрен на игру, им давай счет на табло. Они давят, игроки и тренер нервничают, игра не налаживается.
      Дайте команде спокойно работать!

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      Рейтинг: +560

      алдан2014 > sochi-2013 16 декабря, 15:55

      Это болезнь,тоже самое в Спартаке.Завышенная самооценка

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      Рейтинг: +3148

      sochi-2013 > алдан2014 16 декабря, 20:53

      В Спартаке верят в волшебника-он придет, и команда, не играя, будет постоянно чемпионом. Каррера тренером не был, а чудо случилось.

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      Рейтинг: +2796

      nik55 16 декабря, 14:17

      начал головой думать ?

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