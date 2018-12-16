Канчельскис: «Кокорин и Мамаев будут отдавать все силы на поле и доказывать, что их арест – ошибка»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев осознали свое поведение. Игроки отбывают арест в связи с обвинением по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Надо верить, что Кокорин вернется на свой уровень, надо дать ему шанс. Вся эта история поднадоела всем. Надо сделать правильные выводы. Надо дать шанс и Кокорину, и Мамаеву.

Думаю, они поняли смысл жизни и то, как нужно вести себя в будущем. Они будут отдавать все силы на футбольном поле в будущем и доказывать, что случившееся — ошибка», – сказал эксперт «Спорт уик-энд».

Футболисты пробудут за решеткой как минимум до февраля.