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    Канчельскис: «Кокорин и Мамаев будут отдавать все силы на поле и доказывать, что их арест – ошибка»

    Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев осознали свое поведение. Игроки отбывают арест в связи с обвинением по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «Надо верить, что Кокорин вернется на свой уровень, надо дать ему шанс. Вся эта история поднадоела всем. Надо сделать правильные выводы. Надо дать шанс и Кокорину, и Мамаеву.

    Думаю, они поняли смысл жизни и то, как нужно вести себя в будущем. Они будут отдавать все силы на футбольном поле в будущем и доказывать, что случившееся — ошибка», – сказал эксперт «Спорт уик-энд».

    Футболисты пробудут за решеткой как минимум до февраля.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.12.2018 10:44
    Комментарии48
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      Рейтинг: +492

      спартач-тверь 17 декабря, 12:44

      — На его месте должен был быть я...
      — Напьёшься – будешь!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3148

      sochi-2013 17 декабря, 08:19

      Почитаешь Канчельскиса и удивишься, почему в СИЗО не вся российская сборная? Из его слов выходит, что эти двое там за плохую игру на поле.

      1
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      Рейтинг: +285

      3емлянин 16 декабря, 21:46

      Уже показали, как пьянствовали и по стриптиз барам шлялись!?

      2
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      Рейтинг: +4

      Govy > 3емлянин 16 декабря, 21:51

      Ушлепок)они на твои пьянствовали?думаю нет.....так что ж ты варежку раззявил и гундишь про их пьянку?завидно ?или про мораль внезапно на горшке вспомнил?это форум недоразвитых придурков?

      -1
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      Рейтинг: +285

      3емлянин > Govy 17 декабря, 06:56

      Иди лесом, Я тебя не спрашивал )))

      0
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      Рейтинг: +285

      3емлянин > Govy 17 декабря, 06:58

      Посмотрел бы Я на тебя, если бы тебя или кого из твоего ближайшего круга родни и друзей так отмутозили куча упырей или стулом огрели за просьбу вести себя потише, как бы запел тогда !!! ???

      1
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      Рейтинг: +285

      3емлянин > Govy 17 декабря, 07:00

      Культура так и прёт у тебя, иди передачку свези им из Питера или отсиди за них, чего тут верещишь целыми днями клавиатурный герой

      0
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      Рейтинг: +285

      3емлянин > Govy 17 часов назад

      Помоги делом, а не соплями и психозом !!! )))

      0
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      Рейтинг: +4

      Govy 16 декабря, 20:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Самый кровожадный в комментариях-это самый ущербный клуб на данный момент,погрязший в разборках на всю страну,свинарник.....
      Им мало своего сарая,надо ещё соседей обделать,не одним же в дерьме вязнуть...
      Заиграют ребята и очень скоро.....

      -4
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      ...
      Рейтинг: +281

      Dmitriy 71 > Govy 16 декабря, 20:58

      пусть сначала отсидят уроды и тебя дауна надо туда же

      3
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      ...
      Рейтинг: +4

      Govy > Dmitriy 71 16 декабря, 21:20

      Какой смешной)мне бы тебя ушлепка дали на воспитание в батальон,уверен что голова по другому заработала бы,недоделанный....

      -3
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      ...
      Рейтинг: +49

      serhio80 > Govy 17 декабря, 07:25

      Под шконку они заиграют)

      0
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      Рейтинг: +151

      Grag 16 декабря, 19:58

      Отмазывают их не по детски. Каждая собака высказалась в их защиту. Даже Канчельскис, который всех обычно известной субстанцией поливает.

      2
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      Рейтинг: +941

      sobaka120982 16 декабря, 18:05

      Такие удивительные мысли толкают... А избиение людей сворой пьяных дэбилов не ошибка??!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3813

      subbotaspartak 16 декабря, 17:46

      Не на поле им доказывать надо,
      Им показать, что стулья они... сидеть предложить рады.
      А может и по полю со стулом бегать придётся:
      Свисток, судья сел, отдохнул. Вдруг приживётся?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4459

      Т34 16 декабря, 16:20

      Канчельскис, у тебя все с головой нормально? Даже Кокорин с Мамаевым не считают свой арест ошибкой и признают свою вину. Прежде, чем давать им советы, сделай правильные выводы для себя.

      5
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      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 16:11

      "Они поняли смысл жизни" - хорошие слова. А как на самом деле?

      4
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      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:28

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/miopres

      -3
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