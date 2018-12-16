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    Ярцев: «В «Спартаке» русская диаспора состоит из опытных игроков. Они и должны быть ключевыми»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев дал оценку происходящему в стане красно-белых. Специалист считает, что ключевыми в команде должны быть россияне.

    «Что не нравится, так это вбросы о жизни команды. Они не приносят ничего кроме негатива. Ничего! Я удивлен, что наши болельщики, которые всегда были преданы «Спартаку», которых я очень люблю, вдруг отвернулись от клуба из-за отставки тренера. Это все ерунда! Это же профессия такая. Подписал контракт — сделал первый шаг к отставке. Так что здесь нет ничего удивительного.

    От чего такая реакция болельщиков — не пойму. Думаю, имеет место недоработка руководства. В «Спартаке» очень сильная русская диаспора — назовем ее так. И, наверное, именно она должна быть ключевой в команде. Тем более, что это опытные игроки. Тем не менее считаю, что во второй части сезона еще все можно подправить», – сказал Ярцев.

    «Спартак» отстает от лидера РПЛ на шесть очков.

    Что такое спартаковская «ОПГ «Ромашка»? Пора разобраться

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2018 10:15
    Комментарии29
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      Рейтинг: +492

      спартач-тверь 17 декабря, 12:47

      ОПГ , диаспоры что дальше....

      0
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      Рейтинг: +4

      Govy 16 декабря, 23:07

      Болельщики свинарника сгноят и нынешнего тренера,им дебилам пополам,они всенародное дер-о......

      -1
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      Рейтинг: +1976

      Спартач80 16 декабря, 18:17

      Не столько отставкой Массимо мы недовольны,сколько хамским поведением ОПГ ромашка.

      1
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      Рейтинг: +3359

      piligrim1986 16 декабря, 17:10

      так они и были ключевыми, когда Карреру сливали

      2
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      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://shortly.be/miopres

      -5
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      Рейтинг: +4459

      Т34 > kolyakronov 16 декабря, 16:14

      Одень его себе на голову, может мозги подкачаешь. Пузо, талия, кубики? На халяву только сыр в мышеловке. Вы, наверное по жизни такие ленивые, хотите получать все ничего не делая.

      2
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      Рейтинг: +1297

      vka1970 16 декабря, 15:24

      Жора, мы уже наблюдали как то раз как твоя сборная, состоящая только из российских футболистов, слила тебя в Португалии на раз , два, с очень неприличным счётом.Так что не тебе говорить здесь что то про диаспору.Тем более , что значение слова ты не до конца понимаешь.
      В Спартаке другая проблема.Люди видят, что вчерашние кумиры достигли своего потолка и дальше развиваться не хотят или не могут.Один тренер решил устроить перестройку, смену поколений, чтобы удар в последствии был не так силён, как вполне вероятно, но его сплавило то же руководство, которое сейчас закрыв глаза смотрит на тот цирк, который проводит новый тренер.Причём старый тренер смог с тем материалом который был, сделать Команду, а новые уже который год продолжают оставаться в подающих надежду.К слову на рынке ты покупаешь уже проверенный и качественный товар.Не рискуешь если новый бренд и старый, но качественный, стоят одинаково. Зачем переплачивать то ? Но руководство клуба не ищет лёгких путей и тогда на сцену выходят Ярцевы с пламенными речами и нас снова пытаются убедить, что новый бренд самое то, что клубу надо.
      Спасибо, проходили, до свидания.

      4
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      Рейтинг: +525

      edw7777 > vka1970 16 декабря, 15:49

      Ну не знаю... Для меня Ярцев самый уважаемый человек, стоявший во главе Спартака. И болтает он чрезвычайно редко.

      2
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      Рейтинг: +1297

      vka1970 > edw7777 16 декабря, 18:32

      Для меня он тоже уважаемый человек, но даже лучшие из лучших могут ошибаться.
      Никто от этого не застрахован.
      И последние результаты Спартака об этом не говорят, а буквально кричат.

      0
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      Рейтинг: +525

      edw7777 > vka1970 16 декабря, 19:04

      Так Ярцев-то в чем виноват сейчас? Если только в том, что говорит, то это право любого нормального человека высказывать свою точку зрения. Тем более вряд ли его можно обвинить в непрофессионализме.

      0
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      Рейтинг: +1297

      vka1970 > edw7777 16 декабря, 21:43

      Его в этом ни кто и не обвиняет.
      Человеку свойственно ошибаться.
      А некоторые до сих по граблям не ходят, а бегают.

      0
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      Рейтинг: +2493

      polt 16 декабря, 15:21

      Диаспора Ромашка-Какашка?

      0
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      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 15:02

      После О.Романцева в Спартаке сменилось около 10 тренеров. Но ни одна отставка тренера не вызвала столько негатива ,сколько отставка Карреры. Почему не было столько протестов когда увольняли Старкова ,Карпина ,Черчесова ,Лаудрупа , Якина ,Аленичева? А эти как ты говоришь "вбросы", никакого влияния не оказали бы. Тем более журналисты и раньше делали свои публикации не меньше чем сейчас. Главное в этой истории не сам факт отставки а что предшествовало этой отставке.

      4
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      Рейтинг: +4459

      Т34 16 декабря, 13:18

      Диаспора, говоришь? Посмотри значение этого слова. Относительно Спартака, может и правильно высказался, что в нем, в российском клубе, образовалась диаспора из некоторых русских игроков, которая мутит воду в команде, решает кому играть - кому нет, кто будет тренировать команду - кто нет, а не если не подходит - на выход.
      Болельщики отвернулись не из-за отставки тренера. Тренерская должность всегда была расстрельной и к этому в Спартаке привыкли. Болельщики возмущены тем бардаком, который творится в их любимой команде, на всех уровнях сверху донизу. Странное, даже какое-то подлое увольнение тренера, вскрыло гнойную язву во всем коллективе. Команду не построишь на тех, кто однажды предал. Как бы в ней не кричали, что один за всех и все за одного, гниль, которую не вычистили снова распространится. Да, многие болельщики возмущены всем этим состоянием в Спартаке и его руководстве. Многие, но не все. Есть и такие, которые с удовольствием поддерживают ту ситуацию, которая сложилась в команде и принимают сторону тех, которые довели Спартак до теперешнего состояния.

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      Рейтинг: +398

      Taps 16 декабря, 13:03

      "В «Спартаке» очень сильная русская диаспора — назовем ее так. И, наверное, именно она должна быть ключевой в команде. "
      * Попробуем убрать негров ?

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