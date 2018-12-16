Ярцев: «В «Спартаке» русская диаспора состоит из опытных игроков. Они и должны быть ключевыми»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев дал оценку происходящему в стане красно-белых. Специалист считает, что ключевыми в команде должны быть россияне.

«Что не нравится, так это вбросы о жизни команды. Они не приносят ничего кроме негатива. Ничего! Я удивлен, что наши болельщики, которые всегда были преданы «Спартаку», которых я очень люблю, вдруг отвернулись от клуба из-за отставки тренера. Это все ерунда! Это же профессия такая. Подписал контракт — сделал первый шаг к отставке. Так что здесь нет ничего удивительного.

От чего такая реакция болельщиков — не пойму. Думаю, имеет место недоработка руководства. В «Спартаке» очень сильная русская диаспора — назовем ее так. И, наверное, именно она должна быть ключевой в команде. Тем более, что это опытные игроки. Тем не менее считаю, что во второй части сезона еще все можно подправить», – сказал Ярцев.

«Спартак» отстает от лидера РПЛ на шесть очков.

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