«Ювентус» в первых 16 матчах Серии А набрал 46 очков. Это лучший старт в истории топ-5 лиг Европы

Позади 16 туров Серии А, а «Ювентус» по-прежнему идет без поражений. В активе туринцев 15 побед и одна ничья. Соответственно, у команды 46 очков.

Это повторение лучшего старта за всю историю топ-5 европейских чемпионатов. Последним к такому достижению пришел в прошлом сезоне «Манчестер Сити», ставший чемпионом АПЛ.

«Ювентус» неизменно выигрывает турнир в Серии А с сезона-2011/12.