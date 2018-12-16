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    «Ювентус» в первых 16 матчах Серии А набрал 46 очков. Это лучший старт в истории топ-5 лиг Европы

    Позади 16 туров Серии А, а «Ювентус» по-прежнему идет без поражений. В активе туринцев 15 побед и одна ничья. Соответственно, у команды 46 очков.

    Это повторение лучшего старта за всю историю топ-5 европейских чемпионатов. Последним к такому достижению пришел в прошлом сезоне «Манчестер Сити», ставший чемпионом АПЛ.

    «Ювентус» неизменно выигрывает турнир в Серии А с сезона-2011/12.

    Источник: Твиттер Gracenote Live ‏

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    16.12.2018 07:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 12:06

      Для Ювентуса это хорошо. Но к сожалению отсутствие борьбы за Титул Чемпиона в Серии А ,делает его не столь интересным.

      1
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      Рейтинг: +568

      SIRIUS 2002 16 декабря, 10:16

      Вот, что значит один игрок, зато Реал потух после его ухода!

      3
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      Рейтинг: +122

      Санёк 17 > SIRIUS 2002 16 декабря, 12:46

      А говорят один игрок не чего не решает, кажется решает

      1
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 16 декабря, 08:57

      Заголовками " Бомбардир" просто сверкает...

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