Солари: «Райо Вальекано» едва не сравнял счет в концовке? За это мы и любим футбол»

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари дал оценку матчу 16 тура Примеры против «Райо Вальекано» (1:0). Сливочные забили один мяч самой пропускающей команде текущего сезона чемпионата Испании.

«Я доволен игрой. Да, «Реал» чуть не пропустил в концовке. Однако за это мы и любим футбол», – приводит слова аргентинца журналист Александр Вишневский.

«Реал» в Примере идет третьим.