Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Солари: «Райо Вальекано» едва не сравнял счет в концовке? За это мы и любим футбол»

    Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари дал оценку матчу 16 тура Примеры против «Райо Вальекано» (1:0). Сливочные забили один мяч самой пропускающей команде текущего сезона чемпионата Испании.

    «Я доволен игрой. Да, «Реал» чуть не пропустил в концовке. Однако за это мы и любим футбол», – приводит слова аргентинца журналист Александр Вишневский.

    «Реал» в Примере идет третьим.

    Источник: Твиттер Александра Вишневского

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2018 06:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1352

      Агасфер 16 декабря, 10:28

      Да,мы тоже всей страной любили футбол в прошедшую среду.И "Реал".А ты потихоньку всё-же вещи подсобирывай,мало ли что!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru