Сарри: «Дискриминацию как проблему не решить. Всегда найдутся неумные люди»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал случай из последнего матча команды в АПЛ, когда игрок соперника был подвергнут расистским оскорблениям. Итальянец не видит решения у такого рода проблемы.

«Дискриминация — достаточно распространeнная проблема. И совершенно нормально, что люди борются сообща. Меня иногда удивляет, что все в Англии просят найти решение.

У этой проблемы нет решения. И в Англии, и во Франции, и в Италии, и в других странах мира всегда найдутся неумные люди», – сказал тренер.

«Челси» запретил посещать матчи провинившимся фанатам.