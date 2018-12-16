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    Сарри: «Дискриминацию как проблему не решить. Всегда найдутся неумные люди»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал случай из последнего матча команды в АПЛ, когда игрок соперника был подвергнут расистским оскорблениям. Итальянец не видит решения у такого рода проблемы.

    «Дискриминация — достаточно распространeнная проблема. И совершенно нормально, что люди борются сообща. Меня иногда удивляет, что все в Англии просят найти решение.

    У этой проблемы нет решения. И в Англии, и во Франции, и в Италии, и в других странах мира всегда найдутся неумные люди», – сказал тренер.

    «Челси» запретил посещать матчи провинившимся фанатам.

    Источник: ФК «Челси»

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    16.12.2018 06:33
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