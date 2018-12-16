Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о критике главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в свой адрес.

Ранее Симеоне заявил, что не придает значения индивидуальным наградам. Аргентинец привел в пример голкипера Кейлора Наваса, который получил приз лучшему вратарю Примеры сразу после перехода в «Реал» из «Леванте» в 2014 году, и сравнил эту ситуацию с наградами, которые получил Куртуа в этом году (также сразу после перехода в «Реал»).

Реакция Куртуа:

«Симеоне критикует «Реал», чтобы быть популярным у своих болельщиков. Он всегда это делает. Нападает на «Реал» за то, что он лучший в мире», – сказал Куртуа.