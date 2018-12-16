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    Куртуа: «Симеоне критикует «Реал», чтобы быть популярным у своих болельщиков»

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о критике главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в свой адрес.

    Ранее Симеоне заявил, что не придает значения индивидуальным наградам. Аргентинец привел в пример голкипера Кейлора Наваса, который получил приз лучшему вратарю Примеры сразу после перехода в «Реал» из «Леванте» в 2014 году, и сравнил эту ситуацию с наградами, которые получил Куртуа в этом году (также сразу после перехода в «Реал»).

    Реакция Куртуа:

    «Симеоне критикует «Реал», чтобы быть популярным у своих болельщиков. Он всегда это делает. Нападает на «Реал» за то, что он лучший в мире», – сказал Куртуа.

    Источник: Marca

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    16.12.2018 00:41
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1527

      Патронташ 17 декабря, 00:49

      Был лучшим клубом при Навасе в воротах и Роналдо в нападении.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 11:12

      Сейчас пока не лучший.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Aaisberg 16 декабря, 01:33

      Реал критикуют все.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1533

      Almazovich 16 декабря, 01:31

      Чтобы не говорили про Роналду, он талант!

      1
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