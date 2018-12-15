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    «Спартак» может вернуть полузащитников Гулиева и Бакаева 

    «Спартак» заинтересован в возвращении полузащитников Зелимхана Бакаева и Аяза Гулиева в команду.

    По информации Bobsoccer, на следующей неделе руководство москвичей встретится с главным тренером команды Олегом Кононовым и обсудит трансферные планы клуба. Сообщается, что «Спартак» заинтересован в возвращении этих игроков.

    Бакаев находится в аренде в тульском «Арсенале», соглашение рассчитано до конца сезона. Гулиев выступает за «Ростов», летом он подписал полноценный контракт с командой, ранее он играл за ростовчан на правах аренды.

    Источник: Bobsoccer

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    15.12.2018 23:07
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 17 декабря 2018, 09:54

      может вернуть, а может не вернуть, может продать, а может не продать, может стать чемпионом, а может не стать...
      Хорошо журналистам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -5

      Govy 16 декабря 2018, 22:55

      А Зеньке надо вернуть народного артиста в родной свинарник.....

      -1
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      Рейтинг: +923

      eaguar 16 декабря 2018, 18:53

      Бакаев в аренде в Туле до конца сезона .

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 16 декабря 2018, 10:56

      На счет Бакаева - только положительно. Гулиева не стоит трогать пусть играет в Ростове.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 декабря 2018, 10:47

      Аяза не трогайте!!

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 декабря 2018, 09:22

      ну на лавку разве что

      1
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      Рейтинг: +46

      Авторитет1 > piligrim1986 16 декабря 2018, 10:08

      смешно, и за чем им тогда покидать нынешние клубы?

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Авторитет1 16 декабря 2018, 17:09

      что логично)

      0
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      Рейтинг: +678

      vodomut 16 декабря 2018, 08:56

      не поможет

      0
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 16 декабря 2018, 08:15

      Из обоих кандидатур вполне реален только возврат Бакаева. Гулиева уже для компании приписали.

      3
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 16 декабря 2018, 07:53

      гулиев не дурак на лавку идти.хрюшки идите на х...у...й

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 декабря 2018, 02:03

      Вполне можно попробовать парней. На место Глушака и Педроши в самый раз. Главное только наигрывать их, а не держать на лавочке.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33712

      oyabun > ivanthebest 16 декабря 2018, 08:13

      На место Глушакова у нас уже есть отличный игрок - Игнатов, но у Кононова на него видимо имеется что то личное, раз не дает играть

      3
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      Рейтинг: +46

      Авторитет1 > oyabun 16 декабря 2018, 10:10

      да игнатов хороший игрок, увидел его фото на головина похож внешне надеюсь и по таланту такой же...
      Отдайте его в Руки Курбана Бердыева

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      Рейтинг: +238

      za logiku > oyabun 16 декабря 2018, 21:24

      Скорее всего просто сейчас надо, чтобы играл Глушаков, а не Игнатов, но есть ещё и Попов и Ерёменко, да и Хани лучше в центре, чем на фланге ..

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      Рейтинг: +238

      za logiku > oyabun 16 декабря 2018, 21:24

      И джано туда же)

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