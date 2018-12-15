«Спартак» может вернуть полузащитников Гулиева и Бакаева 

«Спартак» заинтересован в возвращении полузащитников Зелимхана Бакаева и Аяза Гулиева в команду.

По информации Bobsoccer, на следующей неделе руководство москвичей встретится с главным тренером команды Олегом Кононовым и обсудит трансферные планы клуба. Сообщается, что «Спартак» заинтересован в возвращении этих игроков.

Бакаев находится в аренде в тульском «Арсенале», соглашение рассчитано до конца сезона. Гулиев выступает за «Ростов», летом он подписал полноценный контракт с командой, ранее он играл за ростовчан на правах аренды.