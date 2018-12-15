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    • Гвардиола: «Для «Ливерпуля» 28 лет без трофеев АПЛ – это очень, очень много»

    Гвардиола: «Для «Ливерпуля» 28 лет без трофеев АПЛ – это очень, очень много»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о выступлении «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Завтра эти клубы сыграют в матче 17-го тура чемпионата Англии.

    «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – два больших английских клуба, и 28 лет без трофеев АПЛ для «Ливерпуля» – это очень, очень много.

    Я бы сказал, что положение, в котором они находятся – с тренерами и игроками, которые у них есть, – позволит им писать собственную историю.

    Для них это очень важно. Это топовые команды, последние восемь или девять лет они играют очень хорошо, теряя немного очков.

    Они потеряют несколько очков, поэтому мы должны быть рядом, чтобы догнать их», – сказал Гвардиола.

    Источник: Sky Sports

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    15.12.2018 22:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 16 декабря 2018, 10:48

      В разном состоянии подошли к этой встрече команды но борьба будет до финального свистка.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 16 декабря 2018, 03:29

      а подкалывают 7-0), Спартак), убогий клуб 28 лет без чемпионства)),раз в год и палка стрельнула на 7-0, а так еще лет 20 ждать чемпионства), НО пусть станет ливер в этом году чемпионами, очень нравиться тренер Клопп , ему желаю победы), а не на недоклубишко плевать)

      1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 16 декабря 2018, 00:12

      Лестер дольше ждал кажется

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > A-Den 16 декабря 2018, 03:29

      а зенит вообще 53 года ждал)

      1
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 16 декабря 2018, 00:09

      Ливерпуль хорош!!! болею в АПЛ за него! хороший состав, классная скоростная игра!

      2
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      Рейтинг: +715

      Mario84 15 декабря 2018, 23:24

      Ливерпуль сам очень очень классно играет и даёт сопернику играть, но с автобусом у них часто проблемы.

      1
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      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 15 декабря 2018, 23:07

      Уверен, это будет потрясающая игра!

      1
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