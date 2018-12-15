Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о выступлении «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Завтра эти клубы сыграют в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – два больших английских клуба, и 28 лет без трофеев АПЛ для «Ливерпуля» – это очень, очень много.

Я бы сказал, что положение, в котором они находятся – с тренерами и игроками, которые у них есть, – позволит им писать собственную историю.

Для них это очень важно. Это топовые команды, последние восемь или девять лет они играют очень хорошо, теряя немного очков.

Они потеряют несколько очков, поэтому мы должны быть рядом, чтобы догнать их», – сказал Гвардиола.