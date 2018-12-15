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    Смоллинг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Защитник Крис Смоллинг подписал новый контракт с«Манчестер Юнайтед» до 2022 года.

    «Я очень рад продолжить свое путешествие с «Манчестер Юнайтед». Для меня честь играть за этот клуб. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить персонал, который связан с командой на протяжении последних девяти сезонов, моих прошлых и нынешних одноклубников, болельщиков, которые продолжают поддерживать команду от игры к игре», – написал Смоллинг в своем твиттере.

    В текущем сезоне АПЛ Смоллинг сыграл в 13 матчах и забил один гол. В Лиге чемпионов футболист провел пять матчей.

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    15.12.2018 22:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 16 декабря 2018, 10:29

      Другого решения трудно было от него ожидать.

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 16 декабря 2018, 00:23

      Г н и д у сохранили а не избавились

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 декабря 2018, 22:46

      Смоллинг основной ЦЗ "МЮ" уже несколько лет и подобное решение ожидаемо и оправдано. Завтра увидим в игре с "Ливером".

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