Смоллинг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник Крис Смоллинг подписал новый контракт с«Манчестер Юнайтед» до 2022 года.

twit text — Manchester United (@ManUtd) 15 декабря 2018 г.

«Я очень рад продолжить свое путешествие с «Манчестер Юнайтед». Для меня честь играть за этот клуб. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить персонал, который связан с командой на протяжении последних девяти сезонов, моих прошлых и нынешних одноклубников, болельщиков, которые продолжают поддерживать команду от игры к игре», – написал Смоллинг в своем твиттере.

В текущем сезоне АПЛ Смоллинг сыграл в 13 матчах и забил один гол. В Лиге чемпионов футболист провел пять матчей.