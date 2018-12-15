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    • Алисон – о штрафе Клоппу после празднования гола «Эвертону»: «Это того стоило»

    Алисон – о штрафе Клоппу после празднования гола «Эвертону»: «Это того стоило»

    Голкипер «Ливерпуля» Алисон поделился мнением о поведении главного тренера команды Юргена Клоппа во время матча 14-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0). Немецкий специалист выбежал на поле праздновать победный мяч, забитый на 96-й минуте встречи.

    Позже Клопп извинился за свое поведение, Футбольная ассоциация Англии оштрафовала его.

    «Сложно объяснить, что происходило. Это было в конце матча. Я праздновал.

    Обычно я предпочитаю не праздновать голы слишком долго, чтобы я мог сконцентрироваться на игре, но мяч был в конце матча, так что я мог позволить себе выплеснуть эмоции.

    Я побежал к центру поля и праздновал по-обычному, указывая на небеса, благодаря бога, а потом увидел Юргена. Я подумал: «Что он тут делает?» Я обнял его, это был потрясающий момент.

    Я согласен, что это было неправильно и что его за это наказали, но это того стоило», – сказал Алисон.

    Источник: Sky Sports

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    15.12.2018 19:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 декабря 2018, 08:09

      Это того стоило, точно.

      1
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      Рейтинг: +261

      salexeich 15 декабря 2018, 21:54

      В такой ситуации любой наш российский тренер поступил бы так же.

      1
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      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > salexeich 16 декабря 2018, 00:43

      Да любой тренер который любит футбол поступил так же.

      0
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      Рейтинг: +481

      sergey610 15 декабря 2018, 20:55

      Бывает. Ничего страшного.

      0
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