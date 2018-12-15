Голкипер «Ливерпуля» Алисон поделился мнением о поведении главного тренера команды Юргена Клоппа во время матча 14-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0). Немецкий специалист выбежал на поле праздновать победный мяч, забитый на 96-й минуте встречи.

twit text — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 3 декабря 2018 г.

Позже Клопп извинился за свое поведение, Футбольная ассоциация Англии оштрафовала его.

«Сложно объяснить, что происходило. Это было в конце матча. Я праздновал.

Обычно я предпочитаю не праздновать голы слишком долго, чтобы я мог сконцентрироваться на игре, но мяч был в конце матча, так что я мог позволить себе выплеснуть эмоции.

Я побежал к центру поля и праздновал по-обычному, указывая на небеса, благодаря бога, а потом увидел Юргена. Я подумал: «Что он тут делает?» Я обнял его, это был потрясающий момент.

Я согласен, что это было неправильно и что его за это наказали, но это того стоило», – сказал Алисон.