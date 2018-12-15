Мюллер проводит 300-й матч в Бундеслиге

«Бавария» встречается с «Ганновером-96» в рамках 15-го тура чемпионата Германии (2:0, 45-я минута).

В стартовом составе мюнхенцев вышел полузащитник Томас Мюллер. Для 29-летнего немца это 300-й матч в национальном первенстве. На турнире он заигран только за «Баварию», в системе которой находится с 11-ти лет.

300-й матч за клуб – 14-е достижение в истории мюнхенцев. Первое место занимает экс-вратарь Зепп Майер (473 матча).

Мюллер в текущем сезоне забил пять голов и отдал пять результативных передач в 22-х играх всех турниров.

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