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    Мюллер проводит 300-й матч в Бундеслиге

    «Бавария» встречается с «Ганновером-96» в рамках 15-го тура чемпионата Германии (2:0, 45-я минута).

    В стартовом составе мюнхенцев вышел полузащитник Томас Мюллер. Для 29-летнего немца это 300-й матч в национальном первенстве. На турнире он заигран только за «Баварию», в системе которой находится с 11-ти лет.

    300-й матч за клуб – 14-е достижение в истории мюнхенцев. Первое место занимает экс-вратарь Зепп Майер (473 матча).

    Мюллер в текущем сезоне забил пять голов и отдал пять результативных передач в 22-х играх всех турниров.

    Следить за событиями встречи в Ганновере можно здесь.

    Источник: Твиттер «Баварии»

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    15.12.2018 18:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 декабря 2018, 20:44

      Он сделал сумасшедшую голевую передачу на второй минуте, с лицевой линии. Он по прежнему лучший!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 20:39

      С юбилеем Томас!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 15 декабря 2018, 19:16

      Мюллер-обычный , средний игрок!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 15 декабря 2018, 18:26

      Хороший игрок

      3
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