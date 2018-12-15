Адвокат Мамаева: «Выход Павла из СИЗО будет справедливым»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал вероятность выхода своего клиента из СИЗО до Нового года.

– То, что прокуратура обнаружила нарушения в действиях следствия, позволяет рассчитывать, что Павел может выйти из СИЗО раньше 8 февраля?

– Конечно, мы в очередной раз рассчитываем, что вышестоящий суд учтет наши доводы, проявит принципиальность и независимость, продемонстрировав на примере этого публичного дела недопустимость использования своих полномочий вопреки законным интересам граждан и правосудия.

У общества нужно формировать доверие к суду и его решениям, которые должны быть строго законными и мотивированными.

Для этого нужно всего лишь отказать в удовлетворении в большей части голословного ходатайства следствия, выбрав для обвиняемых меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Это будет справедливо, а для подзащитных и их семей станет новогодним подарком.

Уверен, что неравнодушная и незлая часть общества такой вердикт воспримет положительно. Негатива вокруг этого дела и так уже много – пора снизить его уровень.