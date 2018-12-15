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    Адвокат Мамаева: «Выход Павла из СИЗО будет справедливым»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал вероятность выхода своего клиента из СИЗО до Нового года.

    – То, что прокуратура обнаружила нарушения в действиях следствия, позволяет рассчитывать, что Павел может выйти из СИЗО раньше 8 февраля?

    – Конечно, мы в очередной раз рассчитываем, что вышестоящий суд учтет наши доводы, проявит принципиальность и независимость, продемонстрировав на примере этого публичного дела недопустимость использования своих полномочий вопреки законным интересам граждан и правосудия.

    У общества нужно формировать доверие к суду и его решениям, которые должны быть строго законными и мотивированными.

    Для этого нужно всего лишь отказать в удовлетворении в большей части голословного ходатайства следствия, выбрав для обвиняемых меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

    Это будет справедливо, а для подзащитных и их семей станет новогодним подарком.

    Уверен, что неравнодушная и незлая часть общества такой вердикт воспримет положительно. Негатива вокруг этого дела и так уже много – пора снизить его уровень.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2018 17:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 15 декабря 2018, 22:07

      Недоверие вырастет если отпустят.

      2
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 15 декабря 2018, 20:57

      Негатив снизится когда этот горе-игрочишка ответит по всей строгости закона.нашёлся тут золотой п избы колпак,нарушил-отвечай,какие новогодние подарки,балкой раньше думать надо было

      3
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 20:03

      "Прокуратура обнаружила нарушения в действиях следствия"- запятую не там поставили.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 18:14

      Эй,я лично доверяю суду над Сашкой и Пашкой,ничего мне не надо формировать!!!

      3
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 15 декабря 2018, 18:03

      Надоел уже весь этот цирк.
      За драку на пятнадцать суток раньше садили и все.
      ведь не убили никого!

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > SIRIUS 2002 15 декабря 2018, 18:30

      Во первых,"сажали",а не садили.Во-вторых,останавливать подонков надо до убийства.

      4
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      Рейтинг: +709

      monser08 > Агасфер 16 декабря 2018, 00:54

      Много знаешь людей перевоспитанных тюрьмой?

      1
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      Рейтинг: -5

      Govy > Агасфер 16 декабря 2018, 19:23

      По мне так ты первый подонок......умоешься когда выпустят ущербный

      0
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      Рейтинг: +15

      os_man 15 декабря 2018, 17:52

      Следователи болеют за ЦСКА, прокуроры за Спартак. Ну а если серьезно, то если сажать за то, что кто-то кому-то по лицу ударил, у нас полстраны закрыть надо

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал > os_man 15 декабря 2018, 18:11

      У нас и закрывают, если злостно и группой. Просто тихо, не поднимая адвокатской вони

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > os_man 15 декабря 2018, 18:16

      Давай я тебя стулом садану.По лицу.А потом обсудим,пол-страны это,или нет.

      1
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      Рейтинг: +15

      os_man > Агасфер 15 декабря 2018, 19:10

      Попробуй. Думаю после этого балоболить перестанешь. И уже твое желание показывает в какой половине страны ты находишься. Сомневаюсь, что по лицу за это не получал.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 декабря 2018, 17:30

      бушманов ты просто надоел каждый день один и тот
      же куплет и припев самому не надоело

      5
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      Рейтинг: +8945

      GoLenaStop 15 декабря 2018, 17:26

      сначала напаскудил..., а теперь - подарок в студию!

      6
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