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    • Модрич: «Месси и Роналду не приехали на «Золотой мяч»? Это нечестно по отношению к игрокам, фанатам и футболу»

    Модрич: «Месси и Роналду не приехали на «Золотой мяч»? Это нечестно по отношению к игрокам, фанатам и футболу»

    Обладатель «Золотого мяча»-2018 Лука Модрич в интервью Sportske Novosti прокомментировал отсутствие Лионеля Месси и Криштиану Роналду на церемонии вручения награды в Цюрихе.

    «Не могу сказать, почему тот или иной футболист не приехал не церемонию. Это их выбор. К слову, в моем появлении тоже не было большого смысла.

    Возможно, Месси и Роналду нравилось приезжать на «Золотой мяч» только тогда, когда они побеждали. Подобное поведение нечестно по отношению к игрокам, фанатам и футболу, а также тем людям, которые на протяжении 10-ти лет отдавали им свои голоса.

    Но каждый в праве поступать так, как ему захочется», – сказал 33-летний футболист «Реала» и сборной Хорватии.

    Начиная с 2008 года, Месси и Роналду выиграли главную индивидуальную награду по пять раз.

    Источник: Sportske

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    15.12.2018 13:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1389

      Fin035 16 декабря 2018, 05:42

      Месси как бы вообще не претендовал на ЗМ, но все же мог бы посетить церемонию, это бы его подчеркнуло как постого и обычного человека! Ну а с Роналду по моему всем и так все ясно...,без слов!)

      2
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      Рейтинг: -130

      калач 15 декабря 2018, 17:27

      Месси и не должен был приезжать, он по вашим липовым рейтам даже не в тройке

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 17:24

      А приехать надо было обоим.

      2
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 15 декабря 2018, 16:53

      Наглядный пример черной зависти. Если не Я,то никто.

      2
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      Рейтинг: +392

      A-Den 15 декабря 2018, 16:25

      Если не они там главные гости, то незачем

      1
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 15 декабря 2018, 15:57

      Они уж слишком гордые звезды, заподло приехать)))

      1
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      Рейтинг: +67

      barka22 > Elisey13 15 декабря 2018, 17:44

      Да не гони,Месси то каким боком приплыли?

      0
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      Рейтинг: +4441

      ЮНик 15 декабря 2018, 15:03

      Объективно говоря 2018 год и Месси и Роналду и Гризманн провели сильнее, чем Модрич. Ощущение такое, что просто дали "мячик" ему по совокупности: тяжелое нищее детство во время войны в Югославии + участие в составе сенсационно добившейся серебра сб.Хорватии + участие в клубе-обладателе кубка ЧМ. На Модрича фанаты спецом тысячами никогда не ходили как на Леонеля или Криштиана. И я их обиду понимаю...

      2
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      Рейтинг: +567

      LAY394 15 декабря 2018, 14:37

      золотой мяч тебе тоже не честно

      3
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > LAY394 15 декабря 2018, 16:19

      ***** закрой

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 14:05

      Зачем тебе в минуту торжества и славы ходячий плакат :"На твоём месте должен был быть я"???
      И ещё :А осмелился бы он сказать эти слова ОДНОКЛУБНИКУ Роналду???

      2
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      Рейтинг: +566

      Damir07 15 декабря 2018, 13:45

      Молодец Модрич правильно сказал

      2
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