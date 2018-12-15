Модрич: «Месси и Роналду не приехали на «Золотой мяч»? Это нечестно по отношению к игрокам, фанатам и футболу»

Обладатель «Золотого мяча»-2018 Лука Модрич в интервью Sportske Novosti прокомментировал отсутствие Лионеля Месси и Криштиану Роналду на церемонии вручения награды в Цюрихе.

«Не могу сказать, почему тот или иной футболист не приехал не церемонию. Это их выбор. К слову, в моем появлении тоже не было большого смысла.

Возможно, Месси и Роналду нравилось приезжать на «Золотой мяч» только тогда, когда они побеждали. Подобное поведение нечестно по отношению к игрокам, фанатам и футболу, а также тем людям, которые на протяжении 10-ти лет отдавали им свои голоса.

Но каждый в праве поступать так, как ему захочется», – сказал 33-летний футболист «Реала» и сборной Хорватии.

Начиная с 2008 года, Месси и Роналду выиграли главную индивидуальную награду по пять раз.