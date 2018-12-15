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    le10sport: Неймар останется в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не собирается покидать парижский клуб, сообщает le10sport.

    Ранее сообщалось, что бразилец договорился с руководством команды о переходе в один из испанских клубов за 200 миллионов евро.

    Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

    В этом сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 12 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: le10sport

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    15.12.2018 11:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      slava_smith 17 декабря 2018, 09:10

      Жаль. Вообще не понимал изначально, зачем было покупать одного из тех, из-за симуляции которого клуб не прошёл дальше в ЛЧ. Болел за ПСЖ со времён Рональдинью, но вот последние два года совсем не очень чувствовать себя фанатом.

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