le10sport: Неймар останется в «ПСЖ»

Жаль. Вообще не понимал изначально, зачем было покупать одного из тех, из-за симуляции которого клуб не прошёл дальше в ЛЧ. Болел за ПСЖ со времён Рональдинью, но вот последние два года совсем не очень чувствовать себя фанатом.
Нападающий «ПСЖ» Неймар не собирается покидать парижский клуб, сообщает le10sport.
Ранее сообщалось, что бразилец договорился с руководством команды о переходе в один из испанских клубов за 200 миллионов евро.
Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
В этом сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 12 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.