le10sport: Неймар останется в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не собирается покидать парижский клуб, сообщает le10sport.

Ранее сообщалось, что бразилец договорился с руководством команды о переходе в один из испанских клубов за 200 миллионов евро.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 12 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.