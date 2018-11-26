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    «ПСЖ» и Неймар договорились, что игрок за 200 миллионов перейдет в испанский клуб

    «ПСЖ» достиг соглашения с нападающим Неймаром касательно его будущего. Как сообщает канал Beteve, футболист перейдет в один из испанских клубов за 200 миллионов евро.

    Канал полагает, что речь идет о «Барселоне» или «Реале». Ранее «Бомбардир» писал: каталонцы уже прорабатывают вариант возвращения форварда.

    Рыночная стоимость Неймара – 180 миллионов.

    Источник: Beteve

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    26.11.2018 21:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 29 ноября 2018, 15:11

      Как вы говорите , этих денег он не стоит ? ... глупые испанские клубы , всё равно хотят за эти деньги купить ... Ведь столько футболистов за 50 - 60 ...

      3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 12:37

      Предпосылки к этому есть ,но все же надо дождаться официальных сообщений.

      2
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      Рейтинг: +1389

      brhr 27 ноября 2018, 07:06

      Был у меня один работник , хочу тут поработать, а можно меня перевести там поработать, а потом его уволили :)
      Изначально надо было оставаться в Барсе и не бухтеть.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 ноября 2018, 06:03

      чушь

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 27 ноября 2018, 05:15

      Он не стоит этих денег, в ПСЖ это уже поняли

      0
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      Рейтинг: +12

      Smorgon 27 ноября 2018, 00:46

      бывает

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 27 ноября 2018, 00:41

      В Алавес,.....

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 26 ноября 2018, 23:22

      Атлетико Мадрид).

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 22:32

      У ПСЖ другого выхода нет из-за ФФП. Всем и так очевидно, что там заигрались и уже их трудно покрывать.

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      Рейтинг: +12484

      DeStar > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 23:46

      ну в теории они могут продать кавани( который и так скоро должен уйти, лямов за 40 еще каких, хотя ему 31.. но он играет, и условного ди марию, вот тебе и сотка с двоих. а это уже сумма, и вообще неймара они официально не покупали за 222 млн. он к ним пришел свободным агентом, так что скорее только из-за мбаппе вся ситуасьон.

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      Рейтинг: +12484

      DeStar 26 ноября 2018, 22:20

      хз, явно кто-то контактирует ,и явно оба клуба ( реал и барса) держат его в уме. Реалу, очевиднее, нужнее неймар ,чем барсе, плюс непонятны отношения барсы и неймара, все-таки неймар ушел из-за тени , обратно в нее не думаю что хочет, тупо.
      а если правда о том ,что реал иско намерен продать.. ну вот откуда часть суммы планируют на неймара взять.

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