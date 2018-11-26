«ПСЖ» и Неймар договорились, что игрок за 200 миллионов перейдет в испанский клуб

«ПСЖ» достиг соглашения с нападающим Неймаром касательно его будущего. Как сообщает канал Beteve, футболист перейдет в один из испанских клубов за 200 миллионов евро.

Канал полагает, что речь идет о «Барселоне» или «Реале». Ранее «Бомбардир» писал: каталонцы уже прорабатывают вариант возвращения форварда.

Рыночная стоимость Неймара – 180 миллионов.