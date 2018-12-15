Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Манчестер Сити» заключил партнерское соглашение с «Галатасараем». Игроки англичан будут уходить в бесплатную аренду

    «Манчестер Сити» заключил партнерское соглашение с «Галатасараем». Игроки англичан будут уходить в бесплатную аренду

    Hurriyet сообщает, что «Манчестер Сити» заключил партнерское соглашение с «Галатасараем». Оно предполагает обоюдовыгодное сотрудничество между организациями.

    В частности, футболисты англичан, не получающие достаточную игровую практику, смогут уезжать в бесплатную аренду в Стамбул.

    Зимой проследовать в аренду в «Галатасарай» может защитник Эльяким Мангала, который в этом сезоне ни разу не сыграл за «Сити».

    Источник: Hurriyet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2018 10:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 17:01

      С одной стороны хорошо для Галатасарая ,появятся интересные игроки. Но в любой момент их могут вернуть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 15 декабря 2018, 13:25

      Да это нормальное усиление

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 15 декабря 2018, 10:56

      А че не с "Енисеем", например?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 