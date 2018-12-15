«Манчестер Сити» заключил партнерское соглашение с «Галатасараем». Игроки англичан будут уходить в бесплатную аренду

Hurriyet сообщает, что «Манчестер Сити» заключил партнерское соглашение с «Галатасараем». Оно предполагает обоюдовыгодное сотрудничество между организациями.

В частности, футболисты англичан, не получающие достаточную игровую практику, смогут уезжать в бесплатную аренду в Стамбул.

Зимой проследовать в аренду в «Галатасарай» может защитник Эльяким Мангала, который в этом сезоне ни разу не сыграл за «Сити».