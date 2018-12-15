Солари: «Неудачи в футболе неизбежны»

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари вернулся в историю клуба. На основании этого он сделал вывод, что у сливочных были как взлеты, так и падения.

«Сейчас мы боремся за четыре трофея, а также победили в четырех розыгрышах Лиги чемпионов из пяти последних. В истории клуба были падения и взлеты. Последних больше, чем первых», – цитирует аргентинца Football Espana.

Солари возглавил мадридцев осенью. Это его первый опыт как главного тренера.