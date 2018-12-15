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    Солари: «Неудачи в футболе неизбежны»

    Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари вернулся в историю клуба. На основании этого он сделал вывод, что у сливочных были как взлеты, так и падения.

    «Сейчас мы боремся за четыре трофея, а также победили в четырех розыгрышах Лиги чемпионов из пяти последних. В истории клуба были падения и взлеты. Последних больше, чем первых», – цитирует аргентинца Football Espana.

    Солари возглавил мадридцев осенью. Это его первый опыт как главного тренера.

    Источник: Football Espana

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    15.12.2018 10:28
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 10:32

      Твоей заслуги в достижениях нет.Смотри вторую часть футбольной жизни клуба.

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