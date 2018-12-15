«Бордо» намерен выкупить защитника Паленсию у «Барселоны»

Блин, ЦСКА здорово начал две первые четверти уверенно выигрывал, а потом всё профукал как и "Зенит" баскетбольный тоже, но эти в овертайме проиграли. Волейбольный "Зенит" играя в Польше 2:0 повёл по партиям и тоже до овертайма довёл, но всё таки выиграл 16:14.
«Бордо» доволен, как арендованный у «Барселоны» защитник Серхи Паленсия выступает во Франции. В связи с этим, пишет Mundo Deportivo, французы хотят выкупить права на футболиста.
Стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. Испанскому спортсмену 22 года, он коренной каталонец.
За первую команду «Барселоны» Паленсия не играл.