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    «Бордо» намерен выкупить защитника Паленсию у «Барселоны»

    «Бордо» доволен, как арендованный у «Барселоны» защитник Серхи Паленсия выступает во Франции. В связи с этим, пишет Mundo Deportivo, французы хотят выкупить права на футболиста.

    Стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. Испанскому спортсмену 22 года, он коренной каталонец.

    За первую команду «Барселоны» Паленсия не играл.

    Источник: Mundo Deportivo

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    15.12.2018 07:29
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    Комментарии125
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 декабря 2018, 22:53

      Блин, ЦСКА здорово начал две первые четверти уверенно выигрывал, а потом всё профукал как и "Зенит" баскетбольный тоже, но эти в овертайме проиграли. Волейбольный "Зенит" играя в Польше 2:0 повёл по партиям и тоже до овертайма довёл, но всё таки выиграл 16:14.

      7
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 декабря 2018, 23:00

      ЦСКА вроде не сильно и надо вроде... или ошибаюсь?

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 декабря 2018, 23:05

      Играли в Турции и Фенер сейчас лидер в Евролиге и здорово начали, но потом начали сдавать. Завтра в повторе буду внимательно смотреть где начали прокалываться. Это главный и престижный турнир и соперник принципиальный, с которым наверняка играть в Финале 4-х.

      7
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 декабря 2018, 23:09

      держи нас в курсе.... хотя когда плей - оф начнётся, и у меня интерес к баскету просыпается..

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 декабря 2018, 23:11

      В Единой лиге ВТБ это ещё не скоро, а еврокубки играют в группах, потом плей-офф пойдёт.

      7
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 декабря 2018, 23:15

      добро Олег! ну что давай и мы в одеяла заматываться ...
      до завтра!

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 декабря 2018, 23:18

      Давай, Андрюша, да завтра !

      7
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    • ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro 18 декабря 2018, 22:51

      Ну, что, соратники!..
      Разомкнём круг общения, ибо спать надо на персональной любимой подушке..))
      Всем приятных сновидений!..
      До завтра! Буду утром и вечером...
      Помониторю ещё просторы инета, да и в люлю!..))

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 декабря 2018, 22:54

      Добро, Андрей, до завтра и спокойной ночи.

      7
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 18 декабря 2018, 22:56

      как скажешь шеф! ослушаться ..... да право такого не имеем!)

      до завтра..! ждём твоего выхода из за печки!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:39

      инсайд (с) - увидел мужика с люком...

      у нас тут на весь город знаменитый придурок был, вроде безобидный, он с монтировкой постоянно ходил(типа при делах) , так его все , даже самые дерзкие на всякий случай стороной обходили...)

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:45

      Он замочит его лечиться отправят принудительно, а его кто замочит, срок получит. И эту разницу народ знает.

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      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:46

      (с) безобидный, он с монтировкой...
      Мужик со звездной известностью, да с таким серьёзным аргументом, - может и дерзкого переубедить..))

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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 декабря 2018, 22:53

      Олег... прикол расскажу...

      сидим на лавке(лет шесть назад) ..... девки с нами, рисуемся кто как может... тут это тело из темноты со своим ломом... и уверенной походкой прям к нам... бабы в кипишь.. несколько "орлов" как воробьи тоже вспорхнули... я силой воли заставил себя усидеть(что там на уме, не кто не знает) ... ну и ещё двое не дёрнулось..
      попросил закурить, деловито монтировку на плечо... сказал что идёт на работу( 12 ночи.. да и какая работа у человека с жёлтым билетом) ... в общем навёл шороху, в нашем притоне..)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:56

      Да, от таких не знаешь, что ждать и как его перемкнёт. Но лучше общаться спокойно, поддакивать, не насмехаться и не наезжать.

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 декабря 2018, 22:59

      он действительно безобидный... све хорошо его знали... но очко не скрою, с легонца сыграло...
      как то не хотелось, вот так , от рук дурочка пропадать)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 декабря 2018, 23:02

      Они как правило безобидные, но легко управляемые. Такого использовать, чтобы навернул и придумать какую-нибудь мульку для него раз плюнуть.

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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 декабря 2018, 23:07

      кстати почему то такие долго не живут... а здоровый как бык был...
      телефонную будку поднимал... но года три назад резко пропал... слёг и умер..

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 декабря 2018, 23:09

      Они физически сильные, но организм своё берёт. Как питался, скитался, где ночевал, никогда не лечился. Инфекция или сильная простуда, воспаление лёгких и всё.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 декабря 2018, 23:14

      не не Олег...! он с родителями в нормальных условиях жил. брат у него абсолютно нормальный..
      клика у дурочка была "карась"
      его рыбаки зимой в реку сети в лядиной воде за пару рыбёшек гоняли проверять... холода он вообще не чувствовал.. всю зиму мог в одном свитере проходить..

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      Рейтинг: +70725

      insider_retro 18 декабря 2018, 22:38

      Пока все не вырубились, вспомните подробности утра...))
      "Мужчины! Если с утра у вас плохое настроение, значит, вы встали не с той... ну... не с той вы встали.." ))

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 18 декабря 2018, 22:42

      ложился вроде с той.... а утром глянул.... "и настроение резко ухудшилось")

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:45

      ....почти что про "роковых" женщин....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:46

      За ночь постарела ?... )))

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      Рейтинг: +70725

      insider_retro 18 декабря 2018, 22:33

      Для Рубик Докоян...
      Олег, пока гуляешь с внучкой, не примечал нигде Шинника на лыжах или без них?!..))
      Крайнее время он много про ЗОЖ тут заливал..))
      Может перебрал усердия на дистанции?..))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 декабря 2018, 22:40

      Мы далеко друг от друга живём. Для него это типично пропадать на несколько дней и не появляться на сайте. А, если внучку привязали к нему, то ему и не вырваться к нам.

      6
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:32

      инсайдер (с) фелпс уникум...жил в бассейне..

      нифига...! уникум как раз ты...! раз в три года нырнул....мало того вынырнул, так ещё и быстрее всех)

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      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:35

      Просто, я раньше занимался, а они любители с разовыми походами в бассик... На короткой дистанции можно и без подготовки волну с буруном поднять..))

      6
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:22

      зигберт(с) - что за колокол у вас с мужиком...

      .... скорей всего, это памятник в сквере афганцев... не колокол, а снаряд в разрезе...
      мужика с колоколом в городе не встречал..))

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      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:27

      (с) мужика с колоколом в городе не встречал..))...
      Всё ещё впереди..))
      Увидел мужика с люком, - значит рядом пункт приёма цветмета..)) Примета..))

      6
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      Рейтинг: +101395

      zigbert > Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:27

      Значит это не у вас. Ну и ладно.

      5
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      ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert > zigbert 18 декабря 2018, 22:29

      Буду заканчивать. Всего хорошего. Спокойной ночи!

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > zigbert 18 декабря 2018, 22:29

      (с) значит это не у вас....

      у Толика лучше спросить(жаль спать ушёл) .. мне иногда кажется он лучше меня Белору знает)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > zigbert 18 декабря 2018, 22:30

      Давай, Саня, почивай!
      Отличных снов и классного пробуждения!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 18 декабря 2018, 22:32

      Как в "Джетльменах удачи". Мужик в пиджаке и дерево... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 18 декабря 2018, 22:33

      Спокойной ночи, Саня, и до завтра.

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:18

      кстати, на счёт затоплений.....! Андрес , ты каким по счёту приплыл... ? (то что не утонул видим - уже хорошо)

      5
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      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:20

      Да обогнал я всех... И рекорд склада установил..))

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 18 декабря 2018, 22:26

      да я и не сомневался.... склад есть склад...там даже Фелпс без допинга не в пятёрку не вошёл...

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      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 18 декабря 2018, 22:29

      Фелпс - молоток, кто бы что не говорил про него...
      Он жил в бассейне, по три тренировки в день... Уникум!
      А я в бассейне уже 3 года не был до сегодняшнего заплыва..))

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    • ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro 18 декабря 2018, 22:11

      Нельзя убивать незнакомых людей, вдруг у них котик дома один..))

      6
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 18 декабря 2018, 21:42

      Отопительный сезон у нас в разгаре. Вчера сгорело 2 дома. Так что будьте осторожны с огнем.

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      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > zigbert 18 декабря 2018, 21:46

      Зато, сколько видосов и фоток народ наклепал!..))
      И никто, как раньше, с вёдрами не бегал, - только со смартфонами..))

      6
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      Рейтинг: +101395

      zigbert > insider_retro 18 декабря 2018, 21:52

      Это верно. Народу собирается много ,а помогать никто не хочет.

      5
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      Рейтинг: +101395

      zigbert > shlomo 18 декабря 2018, 21:58

      Два года назад у нас на фабрике сгорела крыша ,целый год восстанавливали.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 18 декабря 2018, 22:00

      Где печное отопление дровами и углём в частном секторе риска больше с пожарами и там где пользуются электронагревателями.

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      zigbert > Рубик Докоян 18 декабря 2018, 22:14

      В этот период всегда чаще возникают пожары. От неисправности печей и оставление без присмотра элекро оборудования.

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      Рубик Докоян > zigbert 18 декабря 2018, 22:20

      Наездился в Донецке, особенно на вагоны-бытовки на стройках. Потушили, вызвали ментов, пока, блин, они приехали и сами замёрзли. ( там труп оказался ) А потом нас КГБ затаскал и на "пианино пришлось поиграть". Оказывается там были переговорные рации портативные и несколько пропало. Я, блин, удивился, по такой фигне контора занимается.

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