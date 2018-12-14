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    • Бебе: «Лучший момент жизни – когда «Манчестер Юнайтед» меня продал»

    Бебе: «Лучший момент жизни – когда «Манчестер Юнайтед» меня продал»

    Нападающий «Райо Вальекано» Бебе вспомнил времена, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед» (2010-2014 годы). Португалец был рад покинуть британский клуб.

    «Долгое время я звонил агенту и просил организовать трансфер в другую команду. Время в «Юнайтед» было плохим. Я не чувствовал себя счастливым, потому что не играл. Продажа меня «Бенфике» – лучший момент в жизни», – сказал Бебе Goal.

    Форварду 28 лет. Его главное достижение в карьере – победа в Суперкубке Португалии в 2014 году.

    Источник: Goal

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    14.12.2018 22:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 15:07

      Получается вырвался из плена.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 15 декабря 2018, 05:36

      Бывает!

      0
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      Рейтинг: -14

      distrogov 15 декабря 2018, 01:45

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://shortly.be/miopres

      0
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 14 декабря 2018, 23:43

      Какая то кличка собачья

      1
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      Рейтинг: +19

      SeVeRozaa 14 декабря 2018, 23:14

      а по сути,зачем вообще писать такие новости ,всем абсолютно насрать кто такой БЕБЕ

      2
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      Рейтинг: +19

      SeVeRozaa 14 декабря 2018, 23:10

      самая главная потеря мю за все времена...

      0
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