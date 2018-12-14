Бебе: «Лучший момент жизни – когда «Манчестер Юнайтед» меня продал»

Нападающий «Райо Вальекано» Бебе вспомнил времена, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед» (2010-2014 годы). Португалец был рад покинуть британский клуб.

«Долгое время я звонил агенту и просил организовать трансфер в другую команду. Время в «Юнайтед» было плохим. Я не чувствовал себя счастливым, потому что не играл. Продажа меня «Бенфике» – лучший момент в жизни», – сказал Бебе Goal.

Форварду 28 лет. Его главное достижение в карьере – победа в Суперкубке Португалии в 2014 году.