Рианчо: «Будущее «Спартака» не за Глушаковым. Оно в руках молодых парней вроде Игнатова»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поговорил о будущем красно-белых. Испанец убежден, что оно в руках молодых футболистов.

– Прав ли Кононов, что продолжает доверять Глушакову?

– Сила «Спартака» не в Денисе Глушакове, Зе Луише или Луисе Адриано. Сила «Спартака» в команде. Глушаков – важная ее часть. Он не является незаменимым игроком, который должен быть на поле во что бы то ни стало. В «Спартаке» вообще нет незаменимых футболистов – и при этом каждый из них важен для достижения общих побед и титулов.

Я считаю, Денис должен играть, когда тренер считает это необходимым, однако, с другой стороны, мне жаль, что есть молодежь, вроде Михаила Игнатова, обладающая большим потенциалом, которая редко попадает в состав.

Тренеру следует рассчитывать на всех игроков, которые есть в его распоряжении, но не забывать и о молодых. Потому что, возвращаясь к процессу реставрации, будущее «Спартака» не связано с Глушаковым. Оно в руках молодых парней, которые должны быть в составе и играть.