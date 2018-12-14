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    • Рианчо: «Будущее «Спартака» не за Глушаковым. Оно в руках молодых парней вроде Игнатова»

    Рианчо: «Будущее «Спартака» не за Глушаковым. Оно в руках молодых парней вроде Игнатова»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поговорил о будущем красно-белых. Испанец убежден, что оно в руках молодых футболистов.

    – Прав ли Кононов, что продолжает доверять Глушакову?

    – Сила «Спартака» не в Денисе Глушакове, Зе Луише или Луисе Адриано. Сила «Спартака» в команде. Глушаков – важная ее часть. Он не является незаменимым игроком, который должен быть на поле во что бы то ни стало. В «Спартаке» вообще нет незаменимых футболистов – и при этом каждый из них важен для достижения общих побед и титулов.

    Я считаю, Денис должен играть, когда тренер считает это необходимым, однако, с другой стороны, мне жаль, что есть молодежь, вроде Михаила Игнатова, обладающая большим потенциалом, которая редко попадает в состав.

    Тренеру следует рассчитывать на всех игроков, которые есть в его распоряжении, но не забывать и о молодых. Потому что, возвращаясь к процессу реставрации, будущее «Спартака» не связано с Глушаковым. Оно в руках молодых парней, которые должны быть в составе и играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2018 21:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 15 декабря 2018, 18:04

      Все верно, вся наша сила это молодежь и академия. Рассказов, Игнатов, Ломовицкий, Максименко... и другие ребята. От них зависит как мы будем играть дальше

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 14:58

      Лучшие игры Глушаков уже сыграл и ему надо искать замену.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 10:39

      Все игнатовы имеет свойство быстро превращаться в глушаковых.Время течёт в одну сторону.

      0
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      Рейтинг: -14

      distrogov 15 декабря 2018, 01:45

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      0
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      Рейтинг: +763

      rammax fcsm 15 декабря 2018, 00:44

      когда ты уже ЗАТКНЁШСЯ, утырок???!!!

      -1
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > rammax fcsm 15 декабря 2018, 01:20

      Че агрессивный-то такой?

      1
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      Рейтинг: +29416

      JTherry 14 декабря 2018, 23:16

      доверие молодежи надо оказывать и поддерживать и будущее несомненно за ними: Игнатовым, Рассказовым, Маркитесовым, Пантелеевым... но здесь главное не навредить, молодежь нестабильна, она должна играть рядом с опытными игроками, набираться опыта, набивать шишки, шлифовать свое мастерство, преодолевать "медные трубы"...

      3
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 14 декабря 2018, 23:07

      Ага.Счаз.))
      Именно за это Карреру и уволили, а теперь про молодых вспомнили.
      Такое ощущение, что про молодых в клубе вспоминают когда удобно.

      4
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Persona_non_Grata 15 декабря 2018, 14:37

      Согласен.
      Он вообще мастер окуительных историй.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > gol_kak_sokol 15 декабря 2018, 14:39

      Я вот чисто из спортивного интереса.
      Хорошо быть слаборазвитым терпилой ?
      То есть сейчас результаты супер ?
      Напомню, что за подобные результаты Массимо и уволили, но у тебя похоже старчески маразм наступил.Ну да ладно.Все мы в своё время до края доходим.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 декабря 2018, 21:57

      Я думаю, Игнатов покажет себя на сборах. Если будет относиться к делу с профессионализмом и полной самоотдачей, то может вырасти в игрока европейского уровня. Главное 2 вещи:
      1) чтобы тренер доверял и выпускал почаще на поле
      2) не поймать звезду в процессе

      3
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      Рейтинг: +3438

      violator20 > ivanthebest 14 декабря 2018, 22:27

      Вы не видите нынешний Спартак? Игнатов не выступил за Глушакова, поэтому и не попадает в состав(((

      5
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      Рейтинг: +8204

      nik55 14 декабря 2018, 21:28

      как это Кононову обьяснить

      4
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 декабря 2018, 21:25

      Не доверие молодежи, беда многих российских команд.В погоне за результатом, молодым футболистам дают мизерный шанс закрепиться в основе.Можно порадоваться только за ЦСКА,смело подпускающий к играм свою молодежь,Спартак в этом плане осторожничает,хотя потенциал молодых очень силен

      2
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      Рейтинг: +217

      Salamоn > fanchik 14 декабря 2018, 22:12

      Ну в ЦСКА не только своя молодежь,там в целом состав молодой даже из легионеров.Те же самые Бекао, Бистрович, Влашич, Магнуссон, Бийол, Сигурдссон. Из русских Ахметов,Чалов,Жемалетдинов,Кучаев,может еще пару кто-то. Состав новый у армейцев,а делают результат,молодцы парни,браво тренеру,игра красивая,мне нравится.Хотя и болею за Спартак. В Спартаке Каррера подпускал молодых и Рианчо,сейчас Кононов говорит надеюсь на старую обойму,и выпускает всех за 28+ лет грубо говоря. Игнатов техничен,пару ошибок может сделать за матч,но и ему 18 только,только начали подпускать в основу,и сразу же убрали,парень только можно сказать начал чувствовать себя в своей тарелке. Тренеру конечно виднее,но по тем матчам которые он провел,уже можно сделать вывод,что парень полезен,и штрафные на себе зарабатывает,и передачи делает

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