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    • Дембеле недоволен, что ради некоторых игроков «Барселоны» тренировку переносят, а ради него – нет

    Дембеле недоволен, что ради некоторых игроков «Барселоны» тренировку переносят, а ради него – нет

    На этой неделе нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил штраф за опоздание на тренировку и извинился перед партнерами. El Chiringuito стала известна реакция француза на произошедшее.

    Футболист недоволен тем, что некоторые игроки команды могут просить перенести тренировку, а он – нет. Форвард пришел в клуб летом.

    Дембеле 21 год.

    Большая проблема «Барсы» – кошмарный характер Дембеле. Он лидер и скандалист

    Источник: El Chiringuito

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    14.12.2018 20:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -14

      distrogov 15 декабря 2018, 01:46

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/miopres

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 декабря 2018, 00:11

      я лично, как-то просто отношусь к его чудачествам. главное, чтобы на поле от него толк был.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 декабря 2018, 00:10

      чёрный дембель

      0
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      Рейтинг: +94

      BarcaRulezz 14 декабря 2018, 23:32

      Форвард пришел в клуб летом. Летом 2017. К чему этот набор слов про возраст и лето?

      1
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      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 14 декабря 2018, 22:01

      Балотелли учит чтоль?

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 14 декабря 2018, 21:17

      Практически наполнил смыслом свою фамилию

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 декабря 2018, 20:45

      он по сути еще никто,и ничего не сделал для барсы,что бы просить такое

      2
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 14 декабря 2018, 20:32

      Совсем там берега попутал?

      2
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