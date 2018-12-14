Дембеле недоволен, что ради некоторых игроков «Барселоны» тренировку переносят, а ради него – нет

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/miopres
На этой неделе нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил штраф за опоздание на тренировку и извинился перед партнерами. El Chiringuito стала известна реакция француза на произошедшее.
Футболист недоволен тем, что некоторые игроки команды могут просить перенести тренировку, а он – нет. Форвард пришел в клуб летом.
Дембеле 21 год.
Большая проблема «Барсы» – кошмарный характер Дембеле. Он лидер и скандалист