Дембеле недоволен, что ради некоторых игроков «Барселоны» тренировку переносят, а ради него – нет

На этой неделе нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил штраф за опоздание на тренировку и извинился перед партнерами. El Chiringuito стала известна реакция француза на произошедшее.

Футболист недоволен тем, что некоторые игроки команды могут просить перенести тренировку, а он – нет. Форвард пришел в клуб летом.

Дембеле 21 год.

Большая проблема «Барсы» – кошмарный характер Дембеле. Он лидер и скандалист