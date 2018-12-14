Кавазашвили: «Глушаков дал повод болельщикам. Надо было доказывать своей игрой, а не жаловаться все время»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает недопустимым поведение болельщиков команды, которые стали травить капитана команды Дениса Глушакова после увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера. Но, по словам вратаря, полузащитник сам дал фанатам повод.

«Как скандал с Глушаковым влияет на команду? Начнем с того, что это ужасное начинание наших родных спартаковских болельщиков, когда они начали травить игрока. Они этого не должны были делать ни в коем случае. Но Денис тоже виноват в том, что дал повод. Когда идешь жаловаться на главного тренера, когда не можешь найти с ним общий язык, это говорит о том, что ты проявляешь свою слабость. Денис должен был своей игрой, работоспособностью доказать, что он настоящий и истинный спартаковец, а не ходить и жаловаться все время.

Можно ли понять болельщиков? Они очень четко и точно чувствуют, когда, что надо делать. Им не нравится, что против тренера, который принес чемпионство, кто-то из футболистов начинает хулиганить.

Нужен ли еще Глушаков «Спартаку» в перспективе? Зачем избавляться от курочки, которая несет золотые яйца? Просто бывает, что у курочки в определенные моменты не носит их. Это природа. Пускай старается. Когда он вернет былую игру, которой он был знаменит, в чемпионском сезоне, мы поговорим. Если он этого не сделает при Кононове, тогда ему надо закругляться, переходить во вторую лигу и доигрывать свой сезон там», – сказал Кавазашвили.