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    • Кавазашвили: «Глушаков дал повод болельщикам. Надо было доказывать своей игрой, а не жаловаться все время»

    Кавазашвили: «Глушаков дал повод болельщикам. Надо было доказывать своей игрой, а не жаловаться все время»

    Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает недопустимым поведение болельщиков команды, которые стали травить капитана команды Дениса Глушакова после увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера. Но, по словам вратаря, полузащитник сам дал фанатам повод.

    «Как скандал с Глушаковым влияет на команду? Начнем с того, что это ужасное начинание наших родных спартаковских болельщиков, когда они начали травить игрока. Они этого не должны были делать ни в коем случае. Но Денис тоже виноват в том, что дал повод. Когда идешь жаловаться на главного тренера, когда не можешь найти с ним общий язык, это говорит о том, что ты проявляешь свою слабость. Денис должен был своей игрой, работоспособностью доказать, что он настоящий и истинный спартаковец, а не ходить и жаловаться все время.

    Можно ли понять болельщиков? Они очень четко и точно чувствуют, когда, что надо делать. Им не нравится, что против тренера, который принес чемпионство, кто-то из футболистов начинает хулиганить.

    Нужен ли еще Глушаков «Спартаку» в перспективе? Зачем избавляться от курочки, которая несет золотые яйца? Просто бывает, что у курочки в определенные моменты не носит их. Это природа. Пускай старается. Когда он вернет былую игру, которой он был знаменит, в чемпионском сезоне, мы поговорим. Если он этого не сделает при Кононове, тогда ему надо закругляться, переходить во вторую лигу и доигрывать свой сезон там», – сказал Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2018 17:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 декабря 2018, 23:37

      Неужели Кавазашвили, после интервью с Горлуковичем, решил переобуться?)))

      0
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 14 декабря 2018, 23:05

      Опа.. Что, проклятого итальяшку сплав ли, можно и про Глушакова правду-матку?

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 19:57

      Видимо Кавазашвили что то знает но недоговаривает.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 19:54

      Прикупите курочке петуха,если она утратила способность нести яйца сама. А вы купили опять овена.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3545

      serhio80 14 декабря 2018, 19:43

      курочка то без головы)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 декабря 2018, 19:41

      Курица без головы не может нести золотые яйца.

      4
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      Рейтинг: +3438

      violator20 14 декабря 2018, 18:49

      Когда эта курочка))) несла золотые яйца? Один сезон.... Вообще не понимаю как он может быть еще и капитаном(((. Чем запоминались прежние капитаны Спартака? Игрой, преданностью команде, умению завести команду, да и просто человеческими качествами.Чем запомнится это футболист ? Интригами и скандалами(((

      6
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      Рейтинг: +1080

      Красный май > violator20 14 декабря 2018, 19:09

      В тот сезон, поговаривают, весь курятник нёс золотый яйца и выделять одного вроде как нехорошо - трахтенберг порчу наведёт.

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      Рейтинг: +3438

      violator20 > Красный май 14 декабря 2018, 19:27

      Не спорю, конечно все, но поскольку речь в новости идет о Глушакове, про него и написал коммент.

      1
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