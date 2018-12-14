Солари: «Матч с ЦСКА был очень полезен для анализа»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что крупное поражение от ЦСКА (0:3) в матче заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов дало ему возможность проанализировать некоторые аспекты игры команды. Мадридцы впервые в истории уступили на своем поле в еврокубках с разницей более чем в два гола.

«Мы должны проанализировать. Конечно, мы не ожидали подобного, но это был полезный матч для просмотра и анализа многих вещей», – сказал Солари.

«Реал» выиграл группу и вышел в плей-офф. ЦСКА завершил турнир на последнем месте, несмотря на два победы над мадридцами.