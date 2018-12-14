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    Альба: «Буду рад видеть Морату в «Барселоне»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что будет рад видеть в команде нападающего «Челси» Альваро Морату.

    Ранее появилась информация, что агенты 26-летнего футболиста связались с каталонским клубом на предмет возможного перехода.

    Альба и Мората – партнеры по сборной Испании.

    «Мората – футболист, которого я очень ценю. Он был топ-игроком в течение многих лет.

    В конце концов, это решение клуба, захотят ли они подписать его или нет. Это же касается и любого другого футболиста. Если слухи не врут, мы будет очень рады приветствовать его в команде, как и всех новых игроков» – сказал Альба.

    Ранее Мората вступал за «Реал».

    Источник: Goal

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    14.12.2018 15:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 декабря 2018, 17:00

      да жорди ты норм угораешь))))

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