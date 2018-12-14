Альба: «Буду рад видеть Морату в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что будет рад видеть в команде нападающего «Челси» Альваро Морату.

Ранее появилась информация, что агенты 26-летнего футболиста связались с каталонским клубом на предмет возможного перехода.

Альба и Мората – партнеры по сборной Испании.

«Мората – футболист, которого я очень ценю. Он был топ-игроком в течение многих лет.

В конце концов, это решение клуба, захотят ли они подписать его или нет. Это же касается и любого другого футболиста. Если слухи не врут, мы будет очень рады приветствовать его в команде, как и всех новых игроков» – сказал Альба.

Ранее Мората вступал за «Реал».