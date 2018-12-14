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    Карпин: «Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал, как разговаривает со своей трехмесячной дочкой Дарьей.

    «Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей», – написал специалист под видео в инстаграме.

    У 49-летнего Карпина уже есть две взрослые дочери от первого брака – 17-летняя Валерия и 22-летняя Мария. Сейчас тренер женат в третий раз на преподавательнице из Эстонии.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Валерия Карпина

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    14.12.2018 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 19:42

      Только не как с судьями и футболистами-без мата и рукоприкладства,это же девочка!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +357

      3емлянин 14 декабря 2018, 19:28

      Круто, наконец то )))

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 14 декабря 2018, 14:40

      Слишком много Карпина.
      Не заслуживает он такого внимания.

      -1
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