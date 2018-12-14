Карпин: «Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей»

Только не как с судьями и футболистами-без мата и рукоприкладства,это же девочка!
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал, как разговаривает со своей трехмесячной дочкой Дарьей.
«Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей», – написал специалист под видео в инстаграме.
У 49-летнего Карпина уже есть две взрослые дочери от первого брака – 17-летняя Валерия и 22-летняя Мария. Сейчас тренер женат в третий раз на преподавательнице из Эстонии.
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