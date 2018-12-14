Савин: «На коньках стою чуть лучше, чем Плющенко»

Бывший футболист Евгений Савин прокомментировал подписание контракта с хоккейным клубом «Ак Барс».

«Пора вернуться в большой спорт, КХЛ​ – это большой вызов. Я прилетел в Казань, чтобы показать свой уровень и конкурировать с игроками казанцев.

В детстве занимался хоккеем в Тобольске, уровень, конечно, абсолютно никакой, но на коньках я стою чуть лучше, чем Евгений Плющенко», – сказал Савин.