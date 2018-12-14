Савин: «На коньках стою чуть лучше, чем Плющенко»

Олегу
Я ж вчера в ноль проигрался, так что мне подбивать сегодня было нечего !
Также сегодня пришла 1000 в виде бонуса (раз в 5 дней приходит каждому) и я её зарядил на ничью этих двух донных обитателей турецкого чемпионата и о чудо на 90 минуте она сошлась и я выиграл 4050 B$ !
На сегодняшние три игры я уже этот неожиданный выигрыш раскидал, так что будем ждать очередных чудес ! )))
Бывший футболист Евгений Савин прокомментировал подписание контракта с хоккейным клубом «Ак Барс».
«Пора вернуться в большой спорт, КХЛ – это большой вызов. Я прилетел в Казань, чтобы показать свой уровень и конкурировать с игроками казанцев.
В детстве занимался хоккеем в Тобольске, уровень, конечно, абсолютно никакой, но на коньках я стою чуть лучше, чем Евгений Плющенко», – сказал Савин.
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— ХК Ак Барс (@hcakbars) 14 декабря 2018 г.