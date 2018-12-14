Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Савин: «На коньках стою чуть лучше, чем Плющенко»

    Бывший футболист Евгений Савин прокомментировал подписание контракта с хоккейным клубом «Ак Барс».

    «Пора вернуться в большой спорт, КХЛ​ – это большой вызов. Я прилетел в Казань, чтобы показать свой уровень и конкурировать с игроками казанцев.

    В детстве занимался хоккеем в Тобольске, уровень, конечно, абсолютно никакой, но на коньках я стою чуть лучше, чем Евгений Плющенко», – сказал Савин.

    Источник: Официальный твиттер «Ак Барса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2018 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии158
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 17 декабря 2018, 22:31

      Олегу

      Я ж вчера в ноль проигрался, так что мне подбивать сегодня было нечего !
      Также сегодня пришла 1000 в виде бонуса (раз в 5 дней приходит каждому) и я её зарядил на ничью этих двух донных обитателей турецкого чемпионата и о чудо на 90 минуте она сошлась и я выиграл 4050 B$ !
      На сегодняшние три игры я уже этот неожиданный выигрыш раскидал, так что будем ждать очередных чудес ! )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 декабря 2018, 22:35

      Можно ставить, когда денег мало выборочно на отдельные матчи или на все по чуть-чуть ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 декабря 2018, 22:58

      Можно на любые, какие хочешь

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 декабря 2018, 23:00

      Понятно. А то я думал, если не полностью проставлены прогнозы, то не принимают ставки на конкурс.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro 17 декабря 2018, 22:28

      Ну, что соратники!.. Гасконца нет, а время позднее...
      Меня завтра зовут в бассейн, за наш складской департамент без подготовки забурунить дистанцию..)) Отказать нельзя, а потому к обеду отчалю в голубые водные глади..))
      Всем спасибо за общение! Всем отличных снов и спокойного сердцебиения!..)))
      Жаль, что не успел Санчесу сказать мягкие слова про мягкую подушку!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 декабря 2018, 22:31

      Добро, Андрей, отдыхай. До завтра.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > insider_retro 17 декабря 2018, 22:33

      Давай, Андреас ! Всего и до завтра ! Спокойной ночи !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 17 декабря 2018, 22:09

      Вопрос только в том ставить опять на ничью или на победу Лацио ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > MaxRnD 17 декабря 2018, 22:13

      Это желание поделиться с нами ответственностью, а Макс??..))
      Твои бабосики, ты их и вкладывай, но так, что бы потом не было больно за бесцельно сделанные ставки..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > insider_retro 17 декабря 2018, 22:17

      Ладно пожалею я вашу ответственность - НИЧЬЯ ! ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 декабря 2018, 22:18

      Макс уже там тугрики подбивает ?... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 декабря 2018, 22:19

      Чахну над златом ! ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 декабря 2018, 22:24

      Уже бабки подбил или не все ещё игры закончились на ПК ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > 17 декабря 2018, 22:30

      Олег я ж вчера в ноль проигрался, так что мне подбивать сегодня было нечего !
      Также сегодня пришла 1000 в виде бонуса (раз в 5 дней приходит каждому) и я её зарядил на ничью этих двух донных обитателей турецкого чемпионата и о чудо на 90 минуте она сошлась и я выиграл 4050 B$ !
      На сегодняшние три игры я уже этот неожиданный выигрыш раскидал, так что будем ждать очередных чудес ! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 17 декабря 2018, 22:06

      А с хренов ли по кэфам победу Аталанте уже отдали ? (((

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 17 декабря 2018, 21:55

      Донные всё-таки сгоняли ничью. И на моей тысяче праздник ! Учетверилась

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > shlomo 17 декабря 2018, 22:02

      Толяныч, с моей бесшабашностью в этом деле это мне не на долго ! ))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > shlomo 17 декабря 2018, 22:03

      Не гони его, Толя! Дай ему отдышаться и погреметь выручкой!!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > insider_retro 17 декабря 2018, 22:07

      Обычно у меня на последних минутах всё всегда слетает, а тут надо же ! Эвоно как ! ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > shlomo 17 декабря 2018, 22:08

      (с) через жопаньки......:))...
      Не сомневайся, - так и сделает!..))
      Тем более, что он уже морально готов с ними расстаться..))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 17 декабря 2018, 21:53

      OHHH, ITS IMPOSIBLE !!! 2-2 )))))))))))))))))))))
      I BELIVE ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > MaxRnD 17 декабря 2018, 21:58

      Сколько положительных эмоций на буржуинском наречии!..))
      Неужели, ты Макс, что-то нарыл и тебе что-то ухнуло на баланс?!..))
      Поздравлять не буду, ибо скажешь, что я накаркал твой будущий слив..))
      А он не за горами..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > shlomo 17 декабря 2018, 22:00

      Толяныч, да это ж я про ничью Фенера и ББ Эрзурумспор
      которые учетверили мой сегодняшний ББ 4.05x1000 !!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > insider_retro 17 декабря 2018, 22:01

      Ну, да (с) А он не за горами..))

      4000 не велика сумма, я ещё и не такие сливал ))))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 17 декабря 2018, 21:16

      Рубик Докоян (с) Ну так всякое бывает в футболе. У Реала так дважды получилось с ЦСКА. Тут две игры дома и в гостях, и кто удачней сыграет идёт дальше.

      У Реала, так не случайно получилось с ЦСКА ! Судя по последним играм в примере, что с Уэской (0-1), что с Райо Валекано (1-0), выиграть-то выиграли у обитателей дна , но с каким же надрывом и владением мячом почти 50/50

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 декабря 2018, 21:24

      Вспомни сколько они моментов профукали в Москве и 3 штанги было. И у себя Асенсио только сколько транжирил. Но у них проблемы и кадровые и командные, но на две игры собраться могут. Молодняк Аякса по примеру ЦСКА может их погонять.)))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > MaxRnD 17 декабря 2018, 21:25

      В спорте бывают случайности, но успех длительного турнира определяет стабильность и длинная скамейка... Реал, все равно, остаётся машиной, только надо в сервисе глубокую диагностику сделать и правильные настройки забабахать..)) Рамная штуковина!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 декабря 2018, 21:29

      На моё ИМХО Аякс должен их не то что погонять , а укатать вусмерть, играли ведь с Баварией на равных

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 декабря 2018, 21:30

      Играй сейчас шанс был бы большой, но что будет в феврале марте, кто его знает как кто готов будет.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 17 декабря 2018, 21:33

      Саня, хорошо, что не на роковых женщин ... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert > insider_retro 17 декабря 2018, 21:33

      Больная тема. Потянуло на рок. А может кто слышал группу "Фрэнки едет в Голливуд"?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > zigbert 17 декабря 2018, 21:36

      Не не слушал ! Из баб только Лита Форд в своё время была для меня слушатебельна

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert > Рубик Докоян 17 декабря 2018, 21:36

      Да сейчас уж какие женщины Олег? Хотя...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert > MaxRnD 17 декабря 2018, 21:40

      Макс там солист Холи Джонсон. Женщин там нет. Группа очень своеобразная. Не знаю что с ней произошло ,скорей всего распалась.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 17 декабря 2018, 21:42

      Для роковых мы уже не партнёры, но ещё выступить могём... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert > Рубик Докоян 17 декабря 2018, 21:56

      Олег , как сказал бы Чапаев :" Могем Петька"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 17 декабря 2018, 22:06

      А " В бой идут одни старики" комэск говорил не могЁм, а мОгем...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 17 декабря 2018, 21:08

      Саня (с) Макс у меня к тебе вопросик. Назарет и Абба используют одну и ту же композицию S.O.S. Не в курсе чье авторство.

      Не, Сань, не знаю ! ((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert > MaxRnD 17 декабря 2018, 21:13

      Скорей всего разрешил автор. Иначе плагиат. Я сам удивился когда скачивал Назарет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 17 декабря 2018, 20:56


      Чёт давно я Валеру не слушал, а в последние два дня чой-та вставило ! ))
      Валерий Меладзе - Красиво
      Валерий Меладзе - Небеса
      Валерий Меладзе - Обернитесь feat.Григорий Лепс
      Валерий Меладзе - Океан и три реки
      Валерий Меладзе - Осколки лета
      Валерий Меладзе - Параллельные
      Валерий Меладзе - Притяженья больше нет
      Валерий Меладзе - Салют Вера
      Валерий Меладзе - Свободный полет

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > MaxRnD 17 декабря 2018, 21:07

      Чёт, по ходу, Валерик, не зацепил никого...
      Может, Андрик при появлении, что-нибудь сбацает по исполнителю?..))
      Тандем у них знатный, - один пишет в каморке, другой пашет в студии и на сцене... Но начинали они тяжело, очень тяжело... Не сразу они стали фаворитами в чартах..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert > MaxRnD 17 декабря 2018, 21:09

      Макс по мне лучше Боярского послушать.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > insider_retro 17 декабря 2018, 21:10

      Андрик такую музыку вертел и там, и там .....))))
      Не его тема вообще ....))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > MaxRnD 17 декабря 2018, 21:11

      Есть в принципе всё: и Караченцев и Боярский, но всё опять же под настроение !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro 17 декабря 2018, 20:31

      Для shlomo...
      (с) Сегодня я богатенький...
      Ну, всем-то об этом не рассказывай..))
      Кто-то от зависти чай на пижаму прольёт, кого-то цифра в экстаз ввергнет, а у кого-то недержание откроется от радости несусветной за товарища..)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 17 декабря 2018, 21:00

      Пробовал зайти посмотреть ваш рейтинг и места не получилось. Или вход только для играющих, а кто без билета не пущают ? )))

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 