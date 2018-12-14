«Зенит» принес России 10 очков в копилку рейтинга УЕФА, «Спартак» – 4,5

Завершились матчи групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Российские клубы по итогам группового этапа еврокубков набрали 6,750 баллов. Это девятый показатель в нынешнем сезоне наравне с Шотландией. Выше России, кроме ведущей пятерки стран, расположись Португалия (8,500), Бельгия (7,200) и Голландия (6,800).

Наибольшее количество баллов в копилку рейтинга УЕФА внес «Зенит» — 10 очков. На счету ЦСКА 9 баллов, у «Краснодара» — 8, у «Локомотива» — 6, у «Спартака» — 4,5, у «Уфы» — 3.