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    • «Зенит» принес России 10 очков в копилку рейтинга УЕФА, «Спартак» – 4,5

    «Зенит» принес России 10 очков в копилку рейтинга УЕФА, «Спартак» – 4,5

    Завершились матчи групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Российские клубы по итогам группового этапа еврокубков набрали 6,750 баллов. Это девятый показатель в нынешнем сезоне наравне с Шотландией. Выше России, кроме ведущей пятерки стран, расположись Португалия (8,500), Бельгия (7,200) и Голландия (6,800).

    Наибольшее количество баллов в копилку рейтинга УЕФА внес «Зенит» — 10 очков. На счету ЦСКА 9 баллов, у «Краснодара» — 8, у «Локомотива» — 6, у «Спартака» — 4,5, у «Уфы» — 3.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.12.2018 07:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 14 декабря 2018, 22:12

      Всё как обычно...Зенит,ЦСКА,Краснодар тащат....Спартак вообще до еврокубков нельзя допускать...)) позорят себя и весь наш футбол..))

      1
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      Рейтинг: +29415

      JTherry > _Marqella_ 14 декабря 2018, 23:32

      прям такие таскуны - все "тащат и тащат"... до первых матчей в плей-офф, надо полагать, "тащат", а потом будут также "позорить весь наш футбол"))) так что не обольщайтесь))) в том моральном состоянии, в котором оказался Спартак, и 4,5 очков вполне достаточно...

      -3
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      ...
      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > JTherry 15 декабря 2018, 00:34

      Не позорься, достаточно ему...))

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 14:21

      В последнем туре ЛЕ ,как сговорились ,пролетели с треском.

      6
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 14 декабря 2018, 10:48

      Бросили играть, х*ли в отпуске уже!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 декабря 2018, 10:35

      Первые три команды, внесшие наибольшее количество очков, заслуженно
      пользуются уважением.

      4
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 14 декабря 2018, 10:27

      Результат 2х клубов будут делить теперь на 6!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 14 декабря 2018, 10:26

      Опять Зенит и ЦСКА впереди.))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg > lotsman 14 декабря 2018, 10:50

      Стабильно все последние годы. Эти два клуба и заработали 3е место участника в ЛЧ для России. А сами знаете кто, все время сливает эти труды ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25055

      bset 14 декабря 2018, 10:10

      Мда уж) ЦСКА успешнее в ЛЧ баллы набирает, чем некоторые клубы в ЛЕ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 14 декабря 2018, 10:08

      М-да.....! всё херово в нашем футболе....печально

      1
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    • ...
      Рейтинг: -546

      massaboss 14 декабря 2018, 09:43

      Когда мАСКВА рулит иного и не жди.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 09:42

      Одни вкалывают, другие пользуются.

      0
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