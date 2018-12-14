Кононов – о трансферах: «Масштабной кампании не будет. Только точечные изменения»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о возможных приобретениях.

– Насколько мощной будет трансферная кампания зимой?

– Надеюсь, хорошо поработаем с теми футболистами, которые у нас будут, и усилим игру. Это в первую очередь. Трансферные вопросы нас тоже определенно волнуют. Будем решать их по мере поступления, обо всем объявим официально.

– Селекция уже ведется?

– Да. Каждый тренер хочет получить готовую команду уже до сборов. Я тоже. Масштабной кампании не будет, но точечные изменения — несомненно. Мне хотелось бы, чтобы они были пораньше.

Вчера, 13-го декабря, красно-белые проиграли «Вильярреалу» (0:2) в 6-м туре Лиги Европы и завершили выступления на турнире на последнем месте группы.