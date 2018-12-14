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    • Кононов – о трансферах: «Масштабной кампании не будет. Только точечные изменения»

    Кононов – о трансферах: «Масштабной кампании не будет. Только точечные изменения»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о возможных приобретениях.

    – Насколько мощной будет трансферная кампания зимой?

    – Надеюсь, хорошо поработаем с теми футболистами, которые у нас будут, и усилим игру. Это в первую очередь. Трансферные вопросы нас тоже определенно волнуют. Будем решать их по мере поступления, обо всем объявим официально.

    – Селекция уже ведется?

    – Да. Каждый тренер хочет получить готовую команду уже до сборов. Я тоже. Масштабной кампании не будет, но точечные изменения — несомненно. Мне хотелось бы, чтобы они были пораньше.

    Вчера, 13-го декабря, красно-белые проиграли «Вильярреалу» (0:2) в 6-м туре Лиги Европы и завершили выступления на турнире на последнем месте группы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.12.2018 00:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 12:19

      Дуршлаг как ни заклеивай, все равно потечет.

      1
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 14 декабря 2018, 10:38

      нигирийца из вильяреала надо забирать на фланг, в цент ТОПА, типо наинголана, ну и левй защ, условного скопинцева с паспортом, все таки Камбаров уже свое отыграл, а уровень Мельго мы вчера увидели... да и Рассказова - ни хрена он не "Спакуха" благо, что молодой.

      1
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 14 декабря 2018, 10:32

      Навели порядок в команде,до тебя был тренер и он доказал что с этой командой можно выигрывать,а когда ЧР выиграешь,о трансферах рассуждай

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 09:52

      Хотелось бы качественных изменений в составе а не по старым заслугам.

      5
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > zigbert 14 декабря 2018, 15:02

      Не. Просто таки уверен, что всё будет как нужно.
      Кононов - отличный тренер.
      Да и себе не враг.

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      Рейтинг: +33712

      oyabun 14 декабря 2018, 07:44

      Да и так понятно. Одно усиление - просто вернут Бакаева. Ну и еще пару копеек на что нибудь очень дешевое потратят и отрапортуют об отлично проведенной трансферной кампании.

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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > oyabun 14 декабря 2018, 15:03

      Оптимистичнее нужно быть, товарищ! )))

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог > derrik2000 14 декабря 2018, 16:10

      Вот Кононов пришел, я становлюсь все оптимистичней и оптимистичней!!! А вчера оптимизм через край хлестал!!!

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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > батог 14 декабря 2018, 16:21

      О работе Олега Кононова я лично буду судить после 4-5 матчей весенней части чемпионата.

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 14 декабря 2018, 06:35

      Как говорится, будем посмотреть)

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      Рейтинг: +3438

      violator20 14 декабря 2018, 01:21

      Хотелось бы два точечных изменения, которые изменят команду, Измайлова и Глушакова на выход.

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      Рейтинг: +33712

      oyabun > violator20 14 декабря 2018, 07:42

      И Родионова.

      4
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