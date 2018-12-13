Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ломовицкий может перейти в «Зенит» или «Локомотив»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий находится в сфере интересов «Зенита» и «Локомотива», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

    Информация о переговорах между клубами и вероятности трансфера отсутствует.

    20-летний игрок является воспитанником красно-белых и подписал взрослый контракт в июле. В текущем клубном сезоне на его счету одна голевая передача в 16-ти встречах всех турниров.

    Текущее соглашение россиянина со «Спартаком» рассчитано до июня 2020 года. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2018 21:33
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 15 декабря 2018, 18:15

      что за глупости, только за ОЧЕНЬ большие деньги Спартак отпустит игрока к конкуренту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 13:55

      В Зените своего г-на некуда девать, еще свинского нам подбросят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Maksk22182 14 декабря 2018, 11:33

      началось........ "Кучаевым интересуется - Краснодар"...... "Сафонов вероятнее всего перейдет в Динамо М".... "Хаджикадунич перешел в Спартак за 540 тсяx $"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3877

      Кинстифа 14 декабря 2018, 07:38

      бред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn 13 декабря 2018, 23:17

      Дурь. Информация о переговорах между клубами и вероятности трансфера отсутствует.Так нашуя писать тогда,раз инфы нет!? Чисто для галочки что-ли!? Начал выходить в основе,все,цель других клубов. Самим-то не смешно,серьезно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 декабря 2018, 23:00

      Все за деньгами в Зенит ломятся. И Ломовицкий может ломануться. Но верится с трудом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Украина для Геев 13 декабря 2018, 22:11

      из спартака в зенит??
      из свиньи в Бомж Свинью, как дзюба?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 22:04

      А в источник "Чемпионата" он не переходит, утконосы ?...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 21:57

      Свиней не надо! Своих надо брать!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > prezent2017 13 декабря 2018, 22:01

      Выгони Дзюбу.
      Он Вам всё стадо портит.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3545

      serhio80 > prezent2017 14 декабря 2018, 16:23

      своих из аргентины?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun 13 декабря 2018, 21:56

      Ну зачем печатать подобную дребедень?! Ничем не подтвержденную. Ни фактами переговоров, на здравым смыслом.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 