Ломовицкий может перейти в «Зенит» или «Локомотив»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий находится в сфере интересов «Зенита» и «Локомотива», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

Информация о переговорах между клубами и вероятности трансфера отсутствует.

20-летний игрок является воспитанником красно-белых и подписал взрослый контракт в июле. В текущем клубном сезоне на его счету одна голевая передача в 16-ти встречах всех турниров.

Текущее соглашение россиянина со «Спартаком» рассчитано до июня 2020 года. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.