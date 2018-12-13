«Спартак»: Боккетти перенес операцию на голеностопе

Пресс-служба «Спартака» сообщила об успешности операции защитника Сальваторе Боккетти на голеностопе.

Итальянец получил повреждение в матче РПЛ с «Локомотивом» (2:1, 16-й тур).

«Защитник перенес сегодня в Риме операцию на голеностопном суставе.

Сальваторе передает всем большой привет и желает команде победы в важнейшем матче Лиги Европы против «Вильярреала». А мы желаем Боккетти скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении.

Команда Олега Кононова сыграет с испанским клубом сегодня в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.