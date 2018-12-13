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    «Спартак»: Боккетти перенес операцию на голеностопе

    Пресс-служба «Спартака» сообщила об успешности операции защитника Сальваторе Боккетти на голеностопе.

    Итальянец получил повреждение в матче РПЛ с «Локомотивом» (2:1, 16-й тур).

    «Защитник перенес сегодня в Риме операцию на голеностопном суставе.

    Сальваторе передает всем большой привет и желает команде победы в важнейшем матче Лиги Европы против «Вильярреала». А мы желаем Боккетти скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении.

    Команда Олега Кононова сыграет с испанским клубом сегодня в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    13.12.2018 20:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 13 декабря 2018, 23:14

      Да мы в курсе, еще этот контрабандист хотел какие то часы через границу роовести и здесь навариться

      0
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      Рейтинг: +1080

      Красный май 13 декабря 2018, 23:03

      Доктор Лю, где ты? Срочно требуется твоё авторитетное мнение. Сальве здоровья.

      1
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      Рейтинг: +532

      Medved2468 13 декабря 2018, 22:31

      Это его так таможенники за часы контрабандные отп*зд*л*, что аж операцию пришлось делать?))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 21:29

      Здоровья Сальваторе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4632

      Бомбардиръ 13 декабря 2018, 20:52

      А вдруг у него была ролексовая нога, когда он посмотрел фильм "Бриллиантовая рука"?)

      -1
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 13 декабря 2018, 20:49

      __ ▂ ▃ ▅ ▇ █ ｡◕‿ ◕｡ █ ▇ ▅ ▃ ▂ __ЗДОРОВЬЕ ЕМУ__ ▂ ▃ ▅ ▇ █ ｡◕‿ ◕｡ █ ▇ ▅ ▃ ▂ __

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