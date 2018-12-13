Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал поражение от «Валенсии» (0:1) в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Разочаровывающий результат в очень важном для меня матче. Спасибо болельщикам «Валенсии», вы были великолепны!

Также благодарю всех болельщиков «Юнайтед», которые приехали на матч», — написал 30-летний испанец в твиттере.

Мата выступал за испанский клуб с 2007 по 2011 год и выиграл в ее составе Кубок Испании-2007/08. «Красные дьяволы» по итогам группового раунда заняли второе место в своей группе и оформили выход в плей-офф.