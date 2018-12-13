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    • Ханни: «Глушаков – наш капитан. В решении команды не может быть сомнений»

    Ханни: «Глушаков – наш капитан. В решении команды не может быть сомнений»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни заявил, что команда полностью поддерживает и доверяет капитану Денису Глушакову. По словам алжирца, он ничего не знает о возможном влиянии россиянина на выбор командой капитана перед началом сезона.

    «Конечно, мы поддерживаем Глушакова, он наш капитан. Мы ему полностью доверяем.

    Денис повлиял на голосование за капитана? Впервые слышу об этом. Это невозможно. Не знаю, кто и зачем это говорит, но я не был удивлeн, что большинство игроков проголосовали за Дениса. Он ведь уже был капитаном несколько лет, всегда выступал от имени игроков.

    Говорю вам, Глушаков – наш капитан. В решении команды не может быть сомнений», – сказал Ханни.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2018 18:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 14 декабря 2018, 02:23

      за "своим" капитаном в ахмат уйдёшь?

      2
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      Рейтинг: +952

      AЛЕКС73 13 декабря 2018, 21:57

      вот и доказываете что вы за капитана,а то первому тайму аж блевать тянет от вашей игры !!!!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 13 декабря 2018, 19:38

      Не боится алжирец или не понимает, что через некоторое время варево из кастрюльки с нечистотами, может вылиться и автоматически нанесёт урон его имиджу.Вроде мелочь, но на сумму контракта в другом клубе, может повлиять.
      Хотя к игровым его качествам в некоторых матчах, претензий нет.

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 декабря 2018, 19:33

      Сегодня день Ханни. Прочитал его полное интервью и теперь надо посчитать, сколько же выжимок сделают из этого общения с ним. Я думаю ничего нового здесь не будет. Все, как прописано "сверху", под цензурой Трахенберга, ну и, обязательно, несколько своих эмоций о том, как ему не давали играть. Ему сейчас все можно, так как это новая взошедшая звезда (ой-ли?) "Спартака". А почему бы и нет, если даже Глушакова все и везде пытаются протолкнуть в лидеры. Камеры выхватывают крупным планом, комментаторы взахлеб верещат об очередном касании мяча Глушаковым, на страницах СМИ объявилась масса вновь зарегестрированных пользователей, которые не дали ни одного комментария, но минусов наставляют всем, кто выразил неуважение к капитану Спартака, по максимуму. Другие, грудью бросились на амбразуру, чтобы прикрыть Дениса от критики. Возникает один вопрос, а стоит ли он этого? Но речь не о нем, а о Ханни. Так почему бы, на фоне такого Глушакова, не объявить звездой Ханни, который заиграл, правда не настолько ярко, но появились заметные сдвиги в лучшую сторону. Наступил перерыв, который сгладит острые углы, а что мы увидим после него придется подождать. Сегодня заключительный матч, пожелаем победы Спартаку, хорошей игры Ханни и всем спартаковцам, в том числе и Глушакову.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun 13 декабря 2018, 19:27

      Ничего не имею против выражения личных пристрастий наших футболистов. Но когда с завидной регулярностью несколько раз в неделю то один то другой футболист Спартака как пионер на линейке бодро без запинки рапортует что только он и никто другой (Глушаков) любовно избранный капитан, то возникает закономерный вопрос - что происходит? То ли сам капитан такой невероятно харизматичный очаровашка, что люди не могут не высказаться в его поддержку, то ли сверху приходит директива о необходимости подобных публичных выступлений, щедро приправленная доп.премией за лояльность? Склоняюсь ко 2-му варианту. У кого еще какие версии? )

      6
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      Рейтинг: +33712

      oyabun > 22 raza chemp 13 декабря 2018, 22:08

      А тебе не приходило в голову, что журналисты тоже выполняют чьи то заказы? Главное - заплати, возьмут интервью у кого надо и зададут "правильные вопросы".

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 декабря 2018, 19:05

      Сегодня день Ханни. Прочитал его полное интервью и теперь надо посчитать, сколько же выжимок сделают из этого общения с ним. Я думаю ничего нового здесь не будет. Все, как прописано "сверху", под цензурой Трахенберга, ну и, обязательно, несколько своих эмоций о том, как ему не давали играть. Ему сейчас все можно, так как это новая взошедшая звезда (ой-ли?) "Спартака". А почему бы и нет, если даже Глушакова все и везде пытаются протолкнуть в лидеры. Камеры выхватывают крупным планом, комментаторы взахлеб верещат об очередном касании мяча Глушаковым, на страницах СМИ объявилась масса вновь зарегестрированных пользователей, которые не дали ни одного комментария, но минусов наставляют всем, кто выразил неуважение к капитану Спартака, по максимуму. Другие, грудью бросились на амбразуру, чтобы прикрыть Дениса от критики. Возникает один вопрос, а стоит ли он этого? Но речь не о нем, а о Ханни. Так почему бы, на фоне такого Глушакова, не объявить звездой Ханни, который заиграл, правда не настолько ярко, но появились заметные сдвиги в лучшую сторону.
      Наступил перерыв, который сгладит острые углы, а что мы увидим после него придется подождать. Сегодня заключительный матч, пожелаем победы Спартаку, хорошей игры Ханни и всем спартаковцам, в том числе и Глушакову.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Театрал 13 декабря 2018, 18:51

      Ну все! Теперь его, да и индейца заклюют. В предателя фанатов запишут

      0
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 13 декабря 2018, 18:46

      Не люблю Спартак..но..как команда не бросила и отстаивает своего капитана вызывает уважение..респект..

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 18:37

      Правильно,стойте на смерть! Вместе и похороним...

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Агасфер 13 декабря 2018, 18:51

      Постскриптум :"Насмерть" пишется слитно.Только почему-то не редактируется.Грубое слово???

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      Рейтинг: +6913

      батог 13 декабря 2018, 18:32

      Опять дерьмо полезло! Ханни русского вообще не знает!!!

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал > батог 13 декабря 2018, 18:50

      Про дерьмо, это про себя

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      Рейтинг: +6913

      батог > Театрал 14 декабря 2018, 11:00

      А ты похоже любишь кости перемывать!!! Или заказной?!?

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