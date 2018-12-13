Ханни: «Глушаков – наш капитан. В решении команды не может быть сомнений»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни заявил, что команда полностью поддерживает и доверяет капитану Денису Глушакову. По словам алжирца, он ничего не знает о возможном влиянии россиянина на выбор командой капитана перед началом сезона.

«Конечно, мы поддерживаем Глушакова, он наш капитан. Мы ему полностью доверяем.

Денис повлиял на голосование за капитана? Впервые слышу об этом. Это невозможно. Не знаю, кто и зачем это говорит, но я не был удивлeн, что большинство игроков проголосовали за Дениса. Он ведь уже был капитаном несколько лет, всегда выступал от имени игроков.

Говорю вам, Глушаков – наш капитан. В решении команды не может быть сомнений», – сказал Ханни.