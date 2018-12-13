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    • «Я не контрабандист. Если ошибся, заплачу штраф». Боккетти разъяснил ситуацию с незадекларированными часами

    «Я не контрабандист. Если ошибся, заплачу штраф». Боккетти разъяснил ситуацию с незадекларированными часами

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выступил с заявлением по поводу ситуации, в которую он попал в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву.

    Ранее СМИ сообщили, что футболист пытался провезти двое незадекларированных часов Rolex, за что был задержан сотрудниками таможни.

    «Возвращаясь несколько дней назад в Москву после медицинского обследования в Риме, меня остановили в аэропорту, сказав, что я должен был пройти не через зелeный, а через красный коридор, который был закрыт. Эти правила я не знал.

    Часы, которые были у меня на запястье, подарила моя супруга на день рождения с гравировкой. Они куплены в Москве и стоят меньше установленной по закону для декларирования стоимости! Другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты.

    Мне нечего скрывать, и если я ошибся, я заплачу штраф. Но повторюсь: я не собирался нарушать закон. Те люди, которые пишут о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мою честь и достоинство.

    Сейчас это последняя проблема, о которой я должен думать, потому что только что я перенeс операцию. Здоровье и моя семья на первом месте», – написал Боккетти в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Сальваторе Боккетти

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    13.12.2018 17:58
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1970

      Niko 13 декабря 2018, 22:37

      Тупорылые законы просто, не обращай внимание, ты тут просто работаешь

      0
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      Рейтинг: +550

      El_Chori 13 декабря 2018, 19:14

      Молодец Сальва, всё чётко!

      Порадовало, как один бульварный источник, в конце новости о том, что Бокетти, мол, поймали на контрабанде будто-бы невзначай в конце отдельной строкой добавил:

      "Напомним, Бокетти перешёл в Спартак из Рубина в 2013-м году". Дебилы.

      4
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      Рейтинг: +44

      Факус 13 декабря 2018, 18:50

      Я видимо в этой жизни вообще что-то не понимаю :) А я если у меня чемодан, в котором будут лежать все мои вещи, был сделан из чешуи с жопы дракона и стоит дохера денег, то мне тоже его декларировать надо? :) Или женское платье от мисье Гомосье за 100 000$?

      5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 18:39

      Вот если бы ты носил их на правой руке,как ВВП,то тебя бы простили.Но у нас незнание законов(столько лет прожил в России,и только впервые попался!),не освобождает от ответственности.Правда,он работает тоже избирательно.

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал > Агасфер 13 декабря 2018, 18:45

      Он таким как ты ответил, что оплатит штраф, без проблем. Если докажут, что Часы выше стоимости, которую надо декларировать.

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Театрал 13 декабря 2018, 20:37

      Таможенники не дураки, наверняка опыт в определении стоимости есть, глупо говорит что обеспеченный Бокетти- контрабандист, но таможенные правила существуют, хотя согласен они как и многие правила к сожалению у нас избирательны.

      0
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      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/blodka

      -5
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 13 декабря 2018, 18:30

      Как-то я не понял, ранее писали, что в эту ситуацию влип кто-то другой из спартаковцев...

      1
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > sergeIKAZ 13 декабря 2018, 18:42

      Изначально на Жиго наехали.

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал > sergeIKAZ 13 декабря 2018, 18:46

      А журнашлюхам без разницы. Главное первым в бубен начать бить.

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 13 декабря 2018, 18:26

      Часы вёз Глушакову капитану , а не жене ))

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      Рейтинг: +6913

      батог 13 декабря 2018, 18:14

      Мало таможенников садят!

      2
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 13 декабря 2018, 18:11

      ...помню такой же, примерно случай---- Численко задержали у нас,у него несколько плащей "БОЛОНЬЯ" изъяли. Численко Игорь футболист сборной СССР!!! И было это в советское время,примерно 1968г.

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      Рейтинг: +800

      Театрал > FaTeK1945ru 13 декабря 2018, 18:47

      Страна другая, время другое

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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 13 декабря 2018, 18:08

      Ну заплутал, не в ту дверь пошёл, всяко бывает ))

      2
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