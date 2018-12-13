«Я не контрабандист. Если ошибся, заплачу штраф». Боккетти разъяснил ситуацию с незадекларированными часами

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выступил с заявлением по поводу ситуации, в которую он попал в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что футболист пытался провезти двое незадекларированных часов Rolex, за что был задержан сотрудниками таможни.

«Возвращаясь несколько дней назад в Москву после медицинского обследования в Риме, меня остановили в аэропорту, сказав, что я должен был пройти не через зелeный, а через красный коридор, который был закрыт. Эти правила я не знал.

Часы, которые были у меня на запястье, подарила моя супруга на день рождения с гравировкой. Они куплены в Москве и стоят меньше установленной по закону для декларирования стоимости! Другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты.

Мне нечего скрывать, и если я ошибся, я заплачу штраф. Но повторюсь: я не собирался нарушать закон. Те люди, которые пишут о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мою честь и достоинство.

Сейчас это последняя проблема, о которой я должен думать, потому что только что я перенeс операцию. Здоровье и моя семья на первом месте», – написал Боккетти в инстаграме.