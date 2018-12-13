«Спорт-Экспресс»: ЦСКА не имеет предложений по Чалову

Ни один клуб не обращался в ЦСКА с предложением о трансфере нападающего Федора Чалова, информирует «Спорт-Экспресс». Московский клуб не намерен продавать 20-летнего футболиста в ближайшем будущем.

Как сообщили сегодня СМИ, в ЦСКА поступили предложения по трем игрокам, в числе которых и Чалов.

Контракт форварда с армейцами действует до лета 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и четыре результативные передачи.