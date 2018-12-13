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    «Спорт-Экспресс»: ЦСКА не имеет предложений по Чалову

    Ни один клуб не обращался в ЦСКА с предложением о трансфере нападающего Федора Чалова, информирует «Спорт-Экспресс». Московский клуб не намерен продавать 20-летнего футболиста в ближайшем будущем.

    Как сообщили сегодня СМИ, в ЦСКА поступили предложения по трем игрокам, в числе которых и Чалов.

    Контракт форварда с армейцами действует до лета 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

    В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2018 15:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 18:34

      Ну и славно! И вообще,надо расти вместе с родным клубом,приумножая число побед,подобной вчерашней,и не допуская "антивикторий".А злопыхателей и завистников-в топку!!!

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      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:33

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- http://tok.pw/blodka

      -1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 13 декабря 2018, 17:46

      кому он нахрен нужен

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > латунный сепаратист 13 декабря 2018, 18:14

      Куда ему к сожалению сравниться с Гацканом или Калачевым - их в Европу.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > zritelx 13 декабря 2018, 18:34

      ...в Молдавию.

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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 17:17

      ЦСКА сейчас не выгодно продавать кого либо. Впереди трудная концовка сезона.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > zigbert 13 декабря 2018, 18:20

      ЦСКА если и продает игроков, куча примеров, когда их стоимость на трансферном рынке достигнет максимума, пока не достигла , но Гинер всегда кроме финансовой стороны дела, во главу угла ставит вопрос о достижении конкретных результатов, а это всегда у ЦСКА борьба за чемпионство.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 декабря 2018, 16:41

      Продавать сейчас Чалова полная бессмыслица потому ,что , а куда ?куда нибудь в Россию ? Вряд ли ЦСКА захочет усиливать Краснодар,Зенит , я уж не говорю про Спартак , а в Европу то в какую ? , если в топ чемпионаты то совсем уважением к Фёдору , но он пока не готов там играть , а если в чемпионаты поменьше такие как например Бельгия , Турция то не понятно зачем это самому игроку, вряд ли РПЛ так уж слабее этих чемпионатов . Самое лучшее для Чалова это остаться в ЦСКА и если он сможет прогрессировать также как в последний год , то через пару- тройку лет будет смысл подумать о возможном переезде в другой чемпионат и за большие деньги .Вообще абсолютно не понятно зачем говорить об этом , если вероятность сейчас ухода Чалова из ЦСКА практически ровна нулю.

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      Рейтинг: +12181

      BRO_football 13 декабря 2018, 16:24

      Да конечно не имеет! Парень всего один сезон за ЦСКА нормально провёл, а наши СМИ его уже в Европу отправляют!

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      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 13 декабря 2018, 16:22

      Ну и хорошо! Всему своё время.

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