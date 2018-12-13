Карпин: «РПЛ – чемпионат автобусов. «Ростов» – в их числе»

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/blodka
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что большинство команд РПЛ, включаю самих ростовчан, исповедуют футбол оборонительного плана.
– Вы несколько лет следили за РПЛ со стороны. Что изменилось за это время?
– Инфраструктура стала лучше после чемпионата мира. По игре? Не могу говорить о том, что многое изменилось.
– Согласны с формулировкой, что Премьер-лига – это малозрелищный чемпионат «автобусов»?
– Наверное, можно сказать и так. Ну и?
– Почему так?
– Думаю, потому, что все научились обороняться, большое внимание уделяется защите. Да и многим тренерам нужен, прежде всего, результат. Никто не хочет потерять работу.
– Точно так же можно сказать и о «Ростове».
– Да.
После 17-ти туров «Ростов» набрал 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея разницу мячей 14-11.