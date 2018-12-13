Карпин: «РПЛ – чемпионат автобусов. «Ростов» – в их числе»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что большинство команд РПЛ, включаю самих ростовчан, исповедуют футбол оборонительного плана.

– Вы несколько лет следили за РПЛ со стороны. Что изменилось за это время?

– Инфраструктура стала лучше после чемпионата мира. По игре? Не могу говорить о том, что многое изменилось.

– Согласны с формулировкой, что Премьер-лига – это малозрелищный чемпионат «автобусов»?

– Наверное, можно сказать и так. Ну и?

– Почему так?

– Думаю, потому, что все научились обороняться, большое внимание уделяется защите. Да и многим тренерам нужен, прежде всего, результат. Никто не хочет потерять работу.

– Точно так же можно сказать и о «Ростове».

– Да.

После 17-ти туров «Ростов» набрал 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея разницу мячей 14-11.