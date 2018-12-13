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    Карпин: «РПЛ – чемпионат автобусов. «Ростов» – в их числе»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что большинство команд РПЛ, включаю самих ростовчан, исповедуют футбол оборонительного плана.

    – Вы несколько лет следили за РПЛ со стороны. Что изменилось за это время?

    – Инфраструктура стала лучше после чемпионата мира. По игре? Не могу говорить о том, что многое изменилось.

    – Согласны с формулировкой, что Премьер-лига – это малозрелищный чемпионат «автобусов»?

    – Наверное, можно сказать и так. Ну и?

    – Почему так?

    – Думаю, потому, что все научились обороняться, большое внимание уделяется защите. Да и многим тренерам нужен, прежде всего, результат. Никто не хочет потерять работу.

    – Точно так же можно сказать и о «Ростове».

    – Да.

    После 17-ти туров «Ростов» набрал 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея разницу мячей 14-11.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2018 12:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:32

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/blodka

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 декабря 2018, 17:18

      фишка НУ И !!! аж завораживает чё там какие то автобусы

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 13 декабря 2018, 16:24

      И тут Остапа понесло- разве Спартак, ЦСКА, Зенит и Краснодар это автобус в тактике и игре.

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 16:17

      Все эти понятия условные. Какая разница, в открытый футбол играет команда или она ставит "автобус". Все зависит от схемы игры и тренерской установки. Запретить такой футбол нельзя ,как бы нам это не хотелось. Можно изменить правила игры. К примеру на своей половине поля должно находится не более 5 игроков. Обкатку этой системы можно начать с ФНЛ.

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 декабря 2018, 15:33

      Если бы вчера ЦСКА изображал из себя "автобус", его бы "Реал" раздавил!!! А получилось наоборот. :-))) Нет у армейцев стабильности, но некоторые матчи или отрезки матчей чудо как хороши!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > cska-62 13 декабря 2018, 15:52

      Кони вчера сыграли в европейский футбол...))

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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > cska-62 13 декабря 2018, 18:50

      Если бы вчера Реал был Реалом,то ему было бы все равно что изображает ЦСКА.Напихали бы Игорьку полную сетку.Не стоит себя обманывать.Реал щас просто никакой.

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 декабря 2018, 15:17

      Логика почему в российком футболе много автобусов проста, и Карпин это подчеркнул,большинству нужен результат чтобы тренеру удержаться на своей работе и сохранить команду в РПЛ,а для этого нужно "автобусно"обороняться.Играть в атакующий ,зрелищный футбол не рискует и сам Карпин с Ростовом."Шашки на голо" в футболе ,как правило приносят лишь временный результат.Поэтому стратегия "автобусов"преобладает в нашем футболе,хоть они и противны как в нашей жизни ,так и на футбольном поле

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 13 декабря 2018, 15:13

      Мужчины-коментеры,вам чьи слова не приведи,всех стебете. Карпин,просто констатировал факт. Какой атакующий футбол,может быть при бомбардирах 10+? У нас,20+,большая редкость; из 10 передач вперёд,хорошо если 5 до адресата доходят. Где,"великие" Смолов,Дзюба? Какая у них статистика? А сможете с ходу назвать 3-5 хороших распасовщиков? Вряд ли... поэтому,не фиг стебаться над словами

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 13 декабря 2018, 15:06

      То есть тренеры вроде Карпина, не умеют тренировать команды с атакующим футболом. отбирают игроков умеющих разрушать в свои команды.а умение атаковать и созидать не востребовано.

      -1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 13 декабря 2018, 14:12

      Лучше мы бы 30-ку забили и 30ку пропустили

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 14:10

      Не просто автобусов, а потрепанных, с еще советских времен автобусов. Главные водители - Лобановский и Бердыев.

      -2
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