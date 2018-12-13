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    • «Реал» – ЦСКА: впервые в истории Лиги чемпионов последняя команда группы дважды обыграла первую

    «Реал» – ЦСКА: впервые в истории Лиги чемпионов последняя команда группы дважды обыграла первую

    В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях разгромил «Реал» (3:0). Это вторая победа московского клуба над мадридцами в этом розыгрыше еврокубка.

    «Реал» занял первое место в группе G, набрав 12 очков. ЦСКА – последний с семью баллами.

    Впервые в истории Лиги чемпионов последняя команда группы дважды обыграла первую.

    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

    Источник: ESPN

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    13.12.2018 10:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +261

      salexeich 13 декабря 2018, 16:32

      Что-то похожее уже было в истории ЦСКА. В октябре-ноябре 1992 года в отборочном раунде в матче с Барселоной в Москве была ничья, а на "Ноу Камп" в присутствии 80 тысяч зрителей испанцы вели 2:0, но проиграли 2:3. ЦСКА вышел в групповой этап и занял там последнее место.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 декабря 2018, 15:54

      эта ситуация мне напоминает карточную игру- шестерка бьет туза, но при подсчете очков туз все равно делает 11 очков а шестерка-ноль

      1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 13 декабря 2018, 13:33

      Но зато ЦСКА уходя очень сильно хлопнул дверью.

      3
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > владимир миронов 13 декабря 2018, 13:46

      Кто вспомнит этот хлопок через несколько месяцев?

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 13 декабря 2018, 12:36

      Все когда то случается в первый раз!!

      3
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 13 декабря 2018, 12:05

      Мне думается, что Реал уже давно вышел из группы и ему уже эта игра была с родни тренировочной, кроме того, большинство в этой встрече "ставили" на Испанцев, та тут ещё и букмекерские "игры", вероятно замешаны. Возможен ещё вариант, чтобы не пустить наших дальше. Ведь странно:Виктория побеждает Рому,а Реал проигрывает.Играли-то одновременно и счёт матчей знали.
      Так что обыграли Реал-но от этой победы выгод никаких, кроме записи в исторических справочниках-вот в таком-то году ЦСКА "разгромил" Реал в Мадриде. Если бы в группе была сёрьёзная борьба,то такой победы у армейцев вряд ли получилось!

      -1
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 > ZENIT-59 13 декабря 2018, 12:43

      первая победа - тоже разминка была?... причем на второй игре состав был ближе к основному, чем на первом...

      3
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 13 декабря 2018, 12:04

      ЦСКА красавцы. Порадовали.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 10:54

      С учётом бесславного поражения от "Виктории",можно сказать :ЦСКА "вляпался" в историю,одним матчем установив кучу рекордов.

      4
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      Рейтинг: +25055

      bset 13 декабря 2018, 10:51

      Особенно удивляет Виктория - Реал 0:5, Реал - ЦСКА 0:3, но ЦСКА - Виктория 1:2

      1
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      Рейтинг: +25055

      bset 13 декабря 2018, 10:49

      Это ж целых 6 очков из 18. Вообще мистика какая-то произошла в нашей группе)

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > bset 13 декабря 2018, 10:57

      Семь.И "европейская солидарность" "Ромы",за которую ЦСКА будет отмщён в первом же раунде плей-офф.Будем ждать,жеребьёвки,чтобы узнать,кто накажет римлян.

      5
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      Рейтинг: +25055

      bset > Агасфер 13 декабря 2018, 11:05

      Я о том, что 6 очков из 18 забрать у клуба на первом месте - большая редкость. Потому что не так легко с 12 очками остаться в топе группы.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > bset 13 декабря 2018, 13:44

      Это так.Так излагать надо ясно,вот и всё.Я же тупой,додумывать за авторами не привык,всё за чистую монету принимаю!

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > bset 13 декабря 2018, 13:58

      Похоже были букмекерские "игры"Такое на практике редко встречается!

      0
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