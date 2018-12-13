«Реал» – ЦСКА: впервые в истории Лиги чемпионов последняя команда группы дважды обыграла первую

Что-то похожее уже было в истории ЦСКА. В октябре-ноябре 1992 года в отборочном раунде в матче с Барселоной в Москве была ничья, а на "Ноу Камп" в присутствии 80 тысяч зрителей испанцы вели 2:0, но проиграли 2:3. ЦСКА вышел в групповой этап и занял там последнее место.
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях разгромил «Реал» (3:0). Это вторая победа московского клуба над мадридцами в этом розыгрыше еврокубка.
«Реал» занял первое место в группе G, набрав 12 очков. ЦСКА – последний с семью баллами.
Впервые в истории Лиги чемпионов последняя команда группы дважды обыграла первую.
ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы