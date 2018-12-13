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    • Бабаев: «Никто не будет удерживать Гончаренко, если ему предложит работу большой европейский клуб»

    Бабаев: «Никто не будет удерживать Гончаренко, если ему предложит работу большой европейский клуб»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Реалом» (3:0) в матче Лиги чемпионов дал понять, что не опасается ухода Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев. Белорусский специалист возглавляет московскую команду с 2016 года.

    – Нет опасения, что зимой европейские клубы уведут у вас Гончаренко?

    – Зная Виктора Михайловича, сильно сомневаюсь, что он может повернуться спиной к команде. Летом мы продлили с ним контракт, так что подобных мыслей нет. Хотя понятно, что если предложение сделает большой европейский клуб и сам тренер выразит желание уйти, наверное, это обсудим. Никто в таком случае его удерживать не будет. Но мне кажется, что Виктор Михайлович, по крупицам выстраивающий эту команду, относится к ней, как к ребенку. Останавливаться на полпути – это не про него.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2018 09:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 13 декабря 2018, 17:52

      Вы это серьёзно???)))) Ювентус (МЮ, Ливер, Реал......) увёл у ЦСКА гончаренка???))))

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 17:25

      Есть резон создать команду в ЦСКА из молодых и перспективных игроков. С ней добиться определённых успехов, а потом можно и ногой открывать двери в европейских клубах...

      0
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 13 декабря 2018, 17:02

      Не будет искать от добра добра В конюшне щас интересная команда . Полёт для творчества тренера.А Гончаренко тренер,а не физрук

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 13:36

      Это будет большой потерей для ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 декабря 2018, 11:50

      Да за неустоичку миллиончиков 10 не наших денег,с удовольствием.добавил Роман!!!...

      1
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      Рейтинг: +187

      maxpav 13 декабря 2018, 11:20

      **венный заголовок !!!!!! Впрочем не удивительно - абсолютно в духе СЭ.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 декабря 2018, 10:49

      большой европейский клуб уровня Тенерифе или Сток Сити?Слуцкий был на слуху у европейцев не один год,а кто такой Гончаренко в масштабе ЛЧ?человек обыгравший Реал и....и все

      -1
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Михаил Шевченко 13 декабря 2018, 10:57

      Баварию забыл? Бенфику? А с Юве ничейки?
      А Лион в ЛЕ тоже забыл?

      2
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 13 декабря 2018, 10:44

      Без протекции (как в случае с ЛВС) никто даже и не позовет,потому что пока никаких результатов в еврокубках он не показал,а европейских подобных тренеров там и без него девать некуда!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 декабря 2018, 10:34

      Зачем Ганчаренко уходить из ЦСКА, достаточно Л.Слуцкого.

      -1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 декабря 2018, 10:27

      В очередь, сцукины дети, барселовы и ювентусы! В очередь! ( Монако не предлагать!)

      2
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