Бабаев: «Никто не будет удерживать Гончаренко, если ему предложит работу большой европейский клуб»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Реалом» (3:0) в матче Лиги чемпионов дал понять, что не опасается ухода Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев. Белорусский специалист возглавляет московскую команду с 2016 года.

– Нет опасения, что зимой европейские клубы уведут у вас Гончаренко?

– Зная Виктора Михайловича, сильно сомневаюсь, что он может повернуться спиной к команде. Летом мы продлили с ним контракт, так что подобных мыслей нет. Хотя понятно, что если предложение сделает большой европейский клуб и сам тренер выразит желание уйти, наверное, это обсудим. Никто в таком случае его удерживать не будет. Но мне кажется, что Виктор Михайлович, по крупицам выстраивающий эту команду, относится к ней, как к ребенку. Останавливаться на полпути – это не про него.