Акинфеев – четвертый вратарь в истории, не пропустивший от «Реала» в обоих матчах ЛЧ

ЦСКА на выезде забил три безответных гола в ворота «Реала» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На своем поле армейцы выиграли у мадридцев со счетом 1:0.

Таким образом, российская команда не пропустила от действующего победителя турнира ни одного мяча за две игры.

Игорь Акинфеев стал четвертым голкипером в истории, которому удалось не пропустить в обоих матчах с «Реалом» в рамках одного розыгрыша ЛЧ. Ранее подобным достижением отметились Эдвин ван дер Сар (сезон-1995/96), Йенс Леманн (сезон-2005/06) и Пепе Рейна (сезон-2008/09).