Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Акинфеев – четвертый вратарь в истории, не пропустивший от «Реала» в обоих матчах ЛЧ

    Акинфеев – четвертый вратарь в истории, не пропустивший от «Реала» в обоих матчах ЛЧ

    ЦСКА на выезде забил три безответных гола в ворота «Реала» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На своем поле армейцы выиграли у мадридцев со счетом 1:0.

    Таким образом, российская команда не пропустила от действующего победителя турнира ни одного мяча за две игры.

    Игорь Акинфеев стал четвертым голкипером в истории, которому удалось не пропустить в обоих матчах с «Реалом» в рамках одного розыгрыша ЛЧ. Ранее подобным достижением отметились Эдвин ван дер Сар (сезон-1995/96), Йенс Леманн (сезон-2005/06) и Пепе Рейна (сезон-2008/09).

    Источник: B/R Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2018 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 13 декабря 2018, 13:42

      Игра вратаря была безупречна. Столько "поймал" трудных мячей. Всё-таки, в России, он - Лучший!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 13:05

      Не каждый сможет не пропустить от Реала.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 13 декабря 2018, 12:01

      Вот что нога животворящая делает!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 13 декабря 2018, 10:47

      Обидно, что победа не помогла

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 декабря 2018, 10:32

      Отбил "рекорды"
      Наплевал всем в морды..
      Всем,видно,надобно из Сборной вовремя валить..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 10:14

      1.Достижение Акинфеева.
      2.Прервали 44-матчевую серию домашних матчей с голами "Реала".
      3.Первое поражение "Реала" в ЛЧ с разгромным счётом,на своём поле,и первое за последние 9 лет.
      4.Первый случай проигрыша "Реалом" обеих матчей в групповом туре ЛЧ,одной и той же команде.К тому же,занявшей последнее место в группе.
      ...и после этого злопыхатели пишут,что эта победа ничего не значит??? Спросите об этом 60 тысяч болельщиков "Реала",освиставших свою команду после игры.И почитайте испанскую прессу сегодня.А также свои прогнозы перед матчем. О том,что ЦСКА не выйдет,а "Виктория" победит("ВДРУГ")-было ясно до матча. Всё было в их руках.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 13 декабря 2018, 08:59

      Хоть какой то положительный рекорд Игоря в лч!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 13 декабря 2018, 08:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зато предыдущие 42 года Акинфеев не уходил с поля в еврокубках без пропущенного меча хотя бы одного

      -11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > спанчес 13 декабря 2018, 09:00

      А кто из российских и советских вратарей попал в этот список четырех, и кто из них, сколько их, сыграл в лиге чемпионов столько матчей как Игорь, а если приплюсовать матчи лиги Европы- то нет таких вратарей.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > zritelx 13 декабря 2018, 09:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      таких вратарей нет,не было и не надо , как говорит некий Фоменко Николай

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > спанчес 13 декабря 2018, 09:07

      Акинфееву вообще только 32 года. Может быть в прошлой жизни.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25055

      bset > спанчес 13 декабря 2018, 09:21

      Пофиг на две победы сухие против Реала. Главное антирекорд вспомнить)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > bset 13 декабря 2018, 10:05

      Это от немощной зависти.Есть такая порода людей,которые готовы отрицать ,что "дважды два-четыре",если это утверждает неприятный им человек.Убогость ума.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > спанчес 13 декабря 2018, 10:16

      Ещё бы тебе научиться понимать разницу между "мЕчом" и "мЯчом" и я бы взял тебя корреспондентом в свою газету-"Вестник юной жертвы ЕГЭ".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Агасфер 13 декабря 2018, 16:01

      я смотрю ты чювачок с юморком:)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 